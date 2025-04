Mercato RC Lens : Diouf ou El Aynaoui, le RCL devra trancher

Le prochain mercato estival s’annonce encore mouvementé du côté du RC Lens. Après un hiver très agité, le RCL s’apprête à réaliser encore des ventes. Entre les nombreux départs attendus, un difficile choix devra être fait entre Andy Diouf et Neil El Aynaoui.

Mercato RC Lens : Le RCL va devoir encore dégraisser pour ses finances

C’est une crise qui n’épargne aucun club en France, notamment les clubs qui disposent d’un budget modeste comme le RC Lens. Avec la crise des droits TV, plusieurs clubs devront encore resserrer leurs finances pour ne pas tomber dans les mailles de la DNCG.

Après avoir rééquilibré ses comptes avec des ventes ciblées en janvier, la direction des Sang et Or se prépare à revenir à la charge cet été avec quelques départs annoncés. Avec Facundo Medina, le RC Lens espère réaliser une bonne affaire avec au moins 30 millions d’euros.

Si son départ est presque acté avec l’OM et des clubs de Premier League sur le coup, Nampalys Mendy devrait lui aussi quitter l’Artois cet été. A l’inverse, Thomasson et Ojediran devraient rester selon Allez Lens. Toujours dans le sens des départs, Andy Diouf et Neil El Aynaoui sont sur la liste. Sauf que le club devra faire un choix.

Andy Diouf parti pour quitter le RCL ?

D’après la même source, pour Will Still, le choix est déjà vite fait. Le technicien de 32 ans ferait de El Aynaoui son cheval gagnant. Il verrait même le jeune milieu marocain comme un véritable leader et souhaiterait même en faire son capitaine pour la saison prochaine.

Mais El Aynaoui, dont le transfert vers l’AS Monaco a capoté l’été dernier, n’est pas pressé de décider de son avenir et préfère mieux connaître les contours du projet lensois alors qu’il pourrait rapporter entre 15 et 20 millions d’euros.