Will Still au RC Lens : Clap de fin en préparation ?

L’avenir de Will Still au RC Lens interroge, alors que le technicien belgo-britannique multiplie les signes d’un possible retour en Angleterre. Très convoité outre-Manche, le coach de 32 ans pourrait être tenté de répondre à l’appel de ses racines dès cet été.

Mercato RC Lens : Will Still, une apparition télévisée qui sème le doute

Ce lundi soir, Will Still est apparu sur Sky Sports, pour détailler les principes de jeu qui l’ont mené à la victoire contre le Stade de Reims en novembre dernier (2-0). Un passage jugé aussi instructif que stratégique par certains supporters lensois, qui y voient une manière à peine voilée de séduire le marché anglais.

« C’était clair, sans fioritures », ont salué les observateurs britanniques, confortant l’image d’un coach pédagogue, accessible et ambitieux. Mais cette intervention n’a pas fait l’unanimité dans le Nord. Alors que la saison du RC Lens est encore loin d’être terminée, la présence médiatique de Still outre-Manche a pu paraître maladroite. Une partie du public artésien s’interroge : Will Still prépare-t-il déjà sa sortie ?

Le rêve anglais jamais très loin

Will Still n’a jamais caché son attachement à l’Angleterre, pays de ses origines et de ses débuts professionnels. Lors de son passage à Reims, il confiait : « C’est juste chez moi. Je veux rentrer à la maison. […] Évidemment, la Premier League est le rêve ultime de tout manager au monde. Mais je ne suis pas pressé. Si quelque chose me convient, alors ça me convient ».

Et les prétendants ne manquent pas. Southampton, Sunderland, West Bromwich… et désormais Norwich, qui en aurait fait une priorité selon plusieurs sources anglaises. Autant de signaux qui renforcent l’idée d’un départ possible, malgré un contrat qui court jusqu’en 2027 avec le RC Lens.

Rester pour mieux grandir ?

Interrogé récemment sur son avenir, Will Still se voulait rassurant. « Il n’y a pas de raison que ça ne continue pas. À nous de faire les choses bien cet été […], et continuer à grandir, tout simplement », avait-il laissé entendre. Appuyé par la direction du club, apprécié du président Joseph Oughourlian, Still a encore une carte à jouer dans un environnement qu’il contribue à façonner.

À 32 ans, le technicien lensois pourrait gagner en maturité avant de franchir le pas vers l’Angleterre. À moins qu’il ne saisisse l’occasion, quitte à laisser un vide dans l’Artois. Le clap de fin est-il pour cet été ? Le doute s’installe.