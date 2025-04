Mercato PSG : Ibrahima Konaté lâche une bombe sur son avenir

Fortement pressenti au PSG lors du mercato estival à venir, Ibrahima Konaté n’a pas encore tranché concernant son aventure avec Liverpool. Mais le défenseur central de 25 ans vient de lâcher une déclaration mystérieuse sur son avenir.

Mercato PSG : Ibrahima Konaté entretient le suspense sur son avenir

Après quatre ans passés en Premier League, Ibrahima Konaté va-t-il quitter les rangs de Liverpool durant l’intersaison ? Arrivé en juillet 2021 en provenance du RB Leipzig contre un chèque de 40 millions d’euros, le joueur formé au FC Sochaux n’a toujours pas prolongé son contrat, qui expire en juin 2026, et plusieurs autres cadors européens pointent déjà le nez pour le récupérer dans les mois à venir.

Alors que Marquinhos pourrait partir après treize années passées sous les couleurs rouge et bleu, le Paris Saint-Germain travaille en coulisses pour convaincre Ibrahima Konaté de revenir en France pour intégrer l’effectif de Luis Enrique. Natif de Paris, l’international français n’a jamais caché son amour pour le PSG et pourrait donc envisager un transfert cet été.

Surtout que les négociations pour sa prolongation n’avancent pas avec les dirigeants de Liverpool. Dimanche, Liverpool a remporté la Premier League pour la 20e fois de son histoire, en s’imposant lors de la réception de Tottenham (5-1). Un sacre que le club de la Mersey attendait depuis 2020 et qui a vu Ibrahima Konaté devenir le premier Français vainqueur du championnat d’Angleterre à Anfield.

Après le match, le partenaire de Mohamed Salah a fait une annonce sur sa situation, alors que son nom est de plus en plus associé au PSG. « Un nouveau contrat ? C’est une conversation avec le club et nous verrons », a lâché Ibrahima Konaté devant les médias. Une déclaration qui entretient le mystère sur l’avenir du défenseur des Reds.

Outre le Paris SG, le Real Madrid serait aussi intéressé par le profil du compatriote de Kylian Mbappé. Récemment, diverses sources ont révélé qu’en cas de départ de Konaté, l’ancien club de Jürgen Klopp pourrait exigé un montant d’au moins 50 millions d’euros pour lui délibérer un bon de sortie. Ce feuilleton ne fait donc que commencer.