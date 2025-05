Transfert-Choc : Manchester City frappe un sacré coup au PSG !

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, les différents états majors des clubs affûtent déjà leurs armes pour renforcer leurs équipes respectives. Et Manchester City aurait bouclé un super coup au PSG. Explications.

Mercato : Une pépite du PSG file gratuitement à Manchester City

Huit ans après le Claudio Gomes, Manchester City vient d’infliger un autre coup au Paris Saint-Germain. Sous l’impulsion de son manager Pep Guardiola, le club anglais a convaincu un nouveau jeune du PSG de rallier la Manche. Comme annoncé par la presse locale depuis plusieurs semaines, Mahamadou Sangaré s’apprête à quitter les rangs du PSG à l’issue de la saison pour s’engager en faveur des Citizens.

Lisez aussi : Mercato PSG : Un coup de maître signé Luis Enrique !

À voir Mercato OM : Benatia prépare un double coup en Arabie

En fin de contrat stagiaire, l’attaquant de 18 ans va donc signer son premier bail professionnel avec Manchester City. Arrivé à l’été 2023 en provenance du FC Montrouge, le co-meilleur buteur de la Youth League (avec 8 buts cette saison) se dirige ainsi vers l’Angleterre.

En effet, d’après les informations obtenues par le journaliste Fabrizio Romano, Pep Guardiola est parvenu à convaincre le jeune Mahamadou Sangaré de poursuivre sa progression en Premier League. Toujours selon la même source, les deux parties ont trouvé un accord verbal et il ne reste plus que la visite médicale avant l’officialisation de l’opération. 🚨🔵 EXCL: Manchester City have agreed deal to sign 18 year old striker Mahamadou Sangare from Paris Saint Germain on free deal, here we go!



Verbal agreement in place, medical to take place and one more exciting young talent for Man City Academy winning the race for PSG gem. pic.twitter.com/c33o667hLz— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2025

« EXCLUSIF : Manchester City a conclu un accord pour recruter gratuitement l’attaquant de 18 ans Mahamadou Sangaré en provenance du Paris Saint-Germain, c’est parti ! Accord verbal en place, visite médicale à venir et un autre jeune talent prometteur de l’Académie de Man City remporte la course au joyau du PSG », écrit le spécialiste mercato sur sa page Twitter.

Lisez aussi : Mercato PSG : Luis Enrique pousse un cadre vers la sortie

Selon RMC Sport, Sangaré pourrait être prêté à l’ES Troyes AC, filiale de City Group, pour évoluer en Ligue 2 la saison prochaine.

À voir Stade Rennais : Habib Beye scelle le sort d’un flop !