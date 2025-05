Mercato estival: C’est fait, le PSG tient sa première recrue

Déjà sacré champion de France et bien parti pour disputer la finale de la Ligue des Champions, le PSG travaille en coulisses sur le prochain mercato estival. Luis Campos aurait même déjà bouclé une première signature.

Mercato PSG : Un jeune talent italien pour concurrencer Donnarumma

Alors que Gianluigi Donnarumma s’apprête à prolonger son contrat de trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2029, le Paris SG devrait prochainement accueillir un nouveau gardien de but. Comme évoqué il y a quelques semaines, Luis Campos a réussi un gros coup en attirant l’un des gardiens les plus prometteurs de sa génération sans débourser la moindre indemnité de transfert.

En effet, le Corriere dello Sport confirme ces dernières heures que Renato Marin, en fin de contrat avec l’AS Rome, sera effectivement un joueur du PSG la saison prochaine. Considéré comme le successeur de Gianluigi Donnarumma dans les cages de la Squadra Azzurra, le gardien de 18 ans a refusé le contrat professionnel proposé par la Roma afin de s’engager librement avec le Paris Saint-Germain. Photo : Renato Marin

Déjà pourvu à ce poste avec Matvey Safonov et Arnau Tenas, le club de la capitale pourrait envoyer Marin chez les Espoirs dans un premier temps. Courtisé par plusieurs cadors de Serie A, dont la Juventus Turin et l’Inter Milan, le natif de Sao Paulo a été convaincu par le discours et le projet sportif présenté par Luis Campos et Luis Enrique.

Sauf surprise de dernière minute, Renato Marin devrait être la première recrue estivale du Paris SG, qui anticipe ainsi une éventuelle transition à court ou moyen terme, pour renforcer un secteur stratégique.

