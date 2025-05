Mercato : Le PSG subit un sale coup d’Arsenal sur le marché

Le PSG dégote le potentiel successeur de Marquinhos et se prépare pour passer à l’attaque lors du prochain mercato estival. Mais Arsenal joue les trouble-fête.

Mercato PSG : Arsenal et le Paris SG s’arrachent un défenseur ivoirien

En dehors de leur duel en demi-finales de la Ligue des Champions, le PSG et Arsenal s’affrontent aussi sur le terrain du mercato. Les Gunners et les Parisiens vont disputer la manche retour de la double confrontation mercredi soir au Parc des Princes et une équipe va valiser son ticket pour la finale.

Sur le marché des transferts, le PSG a ciblé un international ivoirien pour renforcer sa défense centrale. Selon les informations du Corriere dello Sport, la direction du PSG aurait jeté son dévolu sur Evan Ndicka. Ce dernier évolue actuellement à l’AS Roma en Italie et livre de belles performances en Serie A.

Titulaire indiscutable, il a déjà disputé 47 rencontres toutes compétitions confondues avec la Louve cette saison, a inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives. Les dirigeants du club romain seraient ouverts au départ d’Evan Ndicka cet été en cas d’une offre autour de 40 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en 2028, la valeur marchande de l’international ivoirien est estimée à 25 millions d’euros par le site spécialisé Transfertmarkt.

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos et son équipe s’activent pour passer à l’offensive dans les prochaines semaines et pouvoir compenser le potentiel départ de Marquinhos. Mais Arsenal entre dans la course pour la signature du joueur et pourrait damer le pion au Paris Saint-Germain.

Selon les informations de Transferfeed, le technicien d’Arsenal, Mikel Arteta aurait validé le profil d’Evan Ndicka. Le club londonien cible l’international ivoirien pour remplacer Jakub Kiwior annoncé sur le départ cet été. La rude concurrence pourrait faire grimper le prix du joueur.