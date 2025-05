Transfert-choc : La Juventus Turin tente un gros coup à l’OL

Contraint de trouver 100 millions d’euros pour équilibrer ses comptes, l’OL pourrait placer plusieurs joueurs importants sur le marché cet été. La Juventus Turin pourrait en profiter pour se renforcer.

Mercato : La Juventus Turin veut arracher un attaquant à l’OL

Un an seulement après son arrivée en provenance du FC Metz contre un chèque de 18,50 millions d’euros, Georges Mikautadze pourrait déjà quitter les rangs de l’Olympique Lyonnais lors du prochain mercato estival. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, l’attaquant de 24 ans intéresse plusieurs grands clubs européens.

Alors que Dusan Vlahovic et Randal Kolo Muani pourraient changer d’air durant l’intersaison, la Juventus Turin souhaiterait piocher à l’OL pour se renforcer. Igor Tudor, l’entraîneur du club italien, serait ainsi intéressé par le profil de Georges Mikautadze, selon les informations du site Transferfeed. Les Bianconeri auraient même déjà pris plusieurs renseignement sur l’international géorgien. Mais un départ ne semble pas vraiment se profiler pour le natif de Lyon.

Georges Mikautadze bloqué à Lyon ?

Avec le départ d’Alexandre Lacazette en fin de saison, Georges Mikautadze sera le nouveau fer de lance de l’attaque de l’OL la saison prochaine. Il parait donc improbable que Paulo Fonseca, le coach des Gones, donne son aval pour son transfert dans les mois à venir. Néanmoins, le compatriote de Khvicha Kvaratskhelia pourrait faire l’objet d’approches concrètes de la part de clubs anglais et italiens lors du prochain mercato d’été.

Mikautadze étant évalué à 45 millions d’euros et John Textor, propriétaire de l’OL, étant dans l’obligation de vendre pour renflouer les caisses. Interrogé en conférence de presse sur sa situation et les nombreuses rumeurs de départ, le principal a assuré vouloir « marquer l’histoire du club. Je vais marquer des buts, j’en ai marqué et j’en marquerai encore. »

