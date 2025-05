ASSE : Le Havre prêt à doucher les espoirs de Saint-Etienne

Le Havre AC ne veut laisser aucune chance à l’ASSE d’espérer finir à la 16e place de Ligue 1, en position de barragiste, dans le sprint final de la course au maintien. Didier Digard vise une victoire contre l’OM pour reléguer directement les Verts en Ligue 2.

L’ASSE rêve encore de la place de barragiste

L’ASSE est 17e et relégable, accusant un retard de 4 points sur Le Havre AC, qui occupe la 16e place et la position de barragiste. Concrètement, les Verts comptent 27 points contre 31 pour les Havrais. Les deux clubs sont donc engagés dans une lutte à distance pour une place en Ligue 1.

L’AS Saint-Etienne croise les doigts pour que le HAC perde ses deux dernières rencontres, respectivement contre l’Olympique de Marseille (2e) et le RC Strasbourg (6e), deux équipes dont l’objectif est le podium de la Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions. Dans ce scénario rêvé, elle coifferait les Havrais sur le fil en remportant ses matchs face au Stade de Reims et au Toulouse FC.

Le Havre AC veut s’assurer la 16e place face à l’OM et ainsi éliminer Saint-Etienne

Cependant, l’entraîneur du HAC veut briser les espoirs des Stéphanois dès la prochaine journée (la 33e). Il a à cœur de remporter le match contre les Marseillais au stade Océane et ainsi s’assurer la position de barragiste, voire doubler le FC Nantes et Angers si l’opportunité se présente. Une victoire havraise enverrait immédiatement l’ASSE en Ligue 2.

« Notre victoire à Auxerre nous maintient dans la bataille pour le maintien jusqu’à la dernière journée », s’est-il réjoui après les trois points pris contre l’AJA. « Il faudra jouer notre carte à fond. Une première finale contre Marseille devant nos supporters nous attend samedi. Ce sera pour nous une opportunité de nous assurer la place de barragiste », a déclaré Didier Digard.

L’AS Saint-Etienne, dont le sort ne dépend plus d’elle, est avertie.