ASSE : La tension monte entre les supporters et la direction

La tension monte à l’ASSE avant le match crucial contre le Stade de Reims en Champagne, samedi. Les supporters en veulent à la direction du club et aux dirigeants du groupe canadien Kilmer Sports Ventures (KSV).

L’ASSE est à un pas de la relégation en Ligue 2

L’ASSE est à un pas de la Ligue 2 ! Certes, il reste deux journées de championnat, mais le club n’a plus son destin entre les mains. Si le Havre AC gagne son match contre l’Olympique de Marseille et que le FC Nantes fait match nul à Auxerre, prenant ainsi un point, la relégation directe en Ligue 2 deviendra une réalité pour l’AS Saint-Etienne.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Le plan pour reconstruire en cas de descente

À voir Mercato : Avant Arsenal, le PSG nomme un nouvel entraîneur !

Les Verts retourneront également directement en Ligue 2 s’ils perdent le match décisif contre le Stade de Reims au stade Auguste-Delaune lors de cette même 33e journée de Ligue 1, et ce, sans même connaître les résultats des autres clubs engagés dans la course au maintien.

L’AS Saint-Etienne au bord du précipice : Soucasse, Rustem et Perrin accusés

L’ASSE s’achemine donc vers un retour en Ligue 2 et la tension est palpable chez les Verts depuis la défaite contre l’AS Monaco (1-3), la 19e de l’équipe stéphanoise cette saison en Ligue 1. Une banderole déployée par les Green Angels devant l’entrée du centre d’entraînement de l’Étrat illustre parfaitement la tension qui règne à Saint-Etienne.

Ce groupe de supporters critique la haute direction et les responsables sportifs maintenus en place après la reprise en main du club par Kimer Sports Ventures. « JFS, SR, LP : Incapables hier, nuisibles aujourd’hui… On ne reconstruit pas un club avec des ruines », ont-ils écrit.

Lisez aussi : L’ASSE vers un retour en Ligue 2, Larsonneur pointé du doigt

À voir Vente OM : Longoria dévoile les conditions de McCourt !

Évidemment, les GA92 pointent du doigt la gestion de Jean-François Soucasse (directeur général), Samuel Rustem (directeur général adjoint en charge des activités sportives) et Loïc Perrin (directeur sportif).

« Soucasse, Rustem et Perrin, figures actuelles de l’organigramme stéphanois, sont accusés de n’avoir ni la compétence ni la légitimité pour mener l’ASSE vers un renouveau durable », explique Peuple-Vert. 🗯️ Les Green Angels ont affiché une banderole ce lundi au Centre sportif Robert-Herbin de L’Etrat. Sur celle-ci, c’est la direction du club qui est visée et plus particulièrement Jean-François Soucasse, Samuel Rustem et Loïc Perrin. #GA92 #ASSE

📸©️Evect pic.twitter.com/qlxKeUrmWq— Envertetcontretous (@Site_Evect) May 5, 2025

ASSE : Les supporters lâchent Kilmer Sports Ventures

Le groupe de supporters n’épargne pas non plus le président Ivan Gazidis et ses deux vice-présidents, Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld.

Mercato : Après Monaco, l’ASSE tranche pour Eirik Horneland

« Au-delà des figures locales, les supporters visent la nouvelle direction canadienne arrivée il y a près d’un an. Ce que les ultras reprochent à KSV ? Un immobilisme inquiétant. Malgré les attentes, l’organigramme n’a que très peu évolué depuis la reprise du club en juin dernier. Un changement d’entraîneur, mais aucune décision forte… Rien n’a changé ou trop peu, selon les Green Angels », rapporte le média spécialisé.

À voir Stade Rennais : Plusieurs renforts arrivent à Rennes !