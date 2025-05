Mercato PSG : Une charnière 100% équatorienne cet été ?

Soucieux de remplacer éventuellement Marquinhos par un profil jeune et prometteur, le PSG pourrait constituer une charnière centrale 100% équatorienne la saison prochaine. Luis Campos viserait notamment un compatriote de Willian Pacho.

Mercato PSG : Après Jashari, un autre talent de Bruges dans le viseur

Déterminé à poursuivre son recrutement axé sur de jeunes talents prometteurs, le Paris SG est annoncé sur les traces du milieu défensif du FC Bruges, Ardon Jashari. À 22 ans, l’international suisse fait partie des révélations de la Jupiter Pro League cette saison et Luis Campos aimerait le convaincre de rejoindre l’effectif de Luis Enrique à Paris.

Et alors que les tractations se poursuivent en coulisses sur cette piste, le journaliste Sacha Tavolieri assure ces dernières heures qu’un autre joueur du club belge serait également dans le collimateur du Paris Saint-Germain. Le club parisien, en quête de renforts pour sa défense centrale, suivrait aussi de près Joel Ordonez, qui pourrait être envisagé comme un futur renfort.

Complètement satisfait de la première saison de Willian Pacho, arrivé incognito de l’Eintracht Francfort contre un chèque de 40 millions d’euros, le PSG voudrait lui adjoindre son compatriote Joel Ordonez pour former une charnière centrale 100% équatorienne la saison prochaine.

Possédant les mêmes caractéristiques de Pacho, Ordonez coche toutes les cases pour s’intégrer parfaitement dans le système de jeu développé par Luis Enrique. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le club Bruges, le défenseur de 21 ans est estimé à 27 millions d’euros par Transfermarkt, mais ses dirigeants exigeraient une somme un peu plus élevée pour le laisser partir.

Le Paris SG prêt à investir 40M€ pour Joel Ordonez ?

À la recherche d’un défenseur central droitier pour remplacer Marquinhos cet été, le PSG a flashé sur Joel Ordoñez, auteur de prestations convaincantes sous le maillot du FC Bruges cette saison. Luis Campos, le conseiller sportif parisien, serait notamment très intéressé par le profil du roc équatorien du FC Bruges. Mais le Paris SG n’est pas seul sur ce coup, puisque Chelsea et Arsenal seraient aussi sur les rangs pour recruter le natif de Guayaquil. Another Ecuadorian to Paris? @sachatavolieri states that PSG are considering Joel Ordonez. pic.twitter.com/bpIawSza0h— Footy Condor 🇪🇨 (@FootyCondor) May 5, 2025

Si Luis Enrique peut compter sur Willian Pacho pour convaincre son compatriote de le rejoindre en Ligue 1, Joel Ordoñez ne quittera pas Bruges pour moins de 40 millions d’euros, à en croire le journaliste de Sky Sports, Sacha Tavolieri.

Dans le même temps, Luis Campos garderait un œil sur la situation d’Illya Zabarnyi, défenseur central ukrainien de 22 ans sous contrat avec Bournemouth jusqu’en juin 2029. Avec le possible départ de Marquinhos et la situation confuse de Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe, le PSG est prêt à tout pour attirer un nouveau défenseur central lors du prochain mercato estival.