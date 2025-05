ASSE : Pourquoi Saint-Etienne ne peut rester en Ligue 1

Au bord de la relégation en Ligue 2, l’ASSE va jouer son va-tout samedi à Reims. Mais avant ce match crucial, Fousseni Diawara ne croit plus du tout au maintien des Verts en Ligue 1. Et il a des raisons d’être pessimiste à en croire son explication.

L’ASSE au bord du gouffre avant Reims et Toulouse !

L’ASSE (17e) a encore deux matchs cruciaux à disputer : le premier contre le Stade de Reims au stade Auguste-Delaune ce samedi, et le second face au Toulouse FC au stade Geoffroy-Guichard le 10 mai. Les Stéphanois doivent impérativement remporter ces deux rencontres décisives, et cela pourrait même ne pas suffire à assurer leur maintien en Ligue 1.

En effet, ils devront également espérer des faux pas du Havre AC (16e) et du FC Nantes (15e), deux autres clubs luttant pour leur survie dans l’élite.

Fousseni Diawara ne croit plus du tout au maintien de Saint-Etienne

D’ailleurs, Fousseni Diawara ne voit pas comment l’AS Saint-Etienne pourrait échapper à la relégation en Ligue 2. « Je suis un éternel optimiste, mais là, quand même, ça va être très, très compliqué », a-t-il déclaré sur France Bleu Saint-Étienne Loire.

Avant la première rencontre décisive des Stéphanois face aux Rémois, l’ancien défenseur des Verts constate que l’équipe stéphanoise n’a pas réussi à gagner deux matchs consécutifs de toute la saison. Réaliser cela en cette fin de championnat relèverait donc d’un exploit, voire d’un miracle.

« On n’a pas su trouver le bon équilibre, instaurer une dynamique positive […] pour pouvoir aller chercher un maintien », a souligné le désormais consultant de Canal+, qui reste un fervent supporter de l’ASSE.