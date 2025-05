ASSE : Il règle ses comptes avec Saint-Etienne avant Reims

L’atmosphère est tendue à l’ASSE en cette fin de saison. Sous la menace d’une relégation à deux journées de la fin et un match important face au Stade de Reims, le club stéphanois n’a plus droit à l’erreur. C’est dans ce contexte que Thomas Monconduit a tenu à régler ses comptes avec Saint-Etienne.

Un passage à l’ASSE sans saveur pour Thomas Monconduit

Passé par l’AS Saint-Étienne entre 2021 et 2023, Thomas Monconduit n’en garde pas que de bons souvenirs. S’il reconnaît la grandeur du club, le milieu de terrain ne cache pas une certaine amertume. « Je ne dirais pas que c’était un rêve de jouer à Saint-Étienne. C’est forcément un club mythique, mais pas un rêve », a-t-il confié à Ici Picardie.

Lire aussi : ASSE : Le message fort de Kilmer Sports avant Reims

À voir Mercato OM : Une offre arrive pour Quentin Merlin !

Arrivé pour renforcer l’entrejeu stéphanois, Monconduit a vécu des débuts prometteurs, marqués par une montée en Ligue 1. Mais tout s’est assombri lors de la deuxième moitié de saison. Blessé en août dernier, Thomas Monconduit évoque une période sombre. Mis à l’écart après un changement d’entraîneur et de direction, il n’a jamais digéré cette situation.

Lire aussi : ASSE : Le regard de Horneland a changé sur le Stade de Reims

« C’est juste les six derniers mois qui ont été très difficiles, avec la blessure, le changement d’entraîneur et zéro minute de temps de jeu », raconte-t-il. La situation aurait même empiré avec le temps. « J’ai joué les premiers amicaux. Ensuite, ils m’ont mis de côté pour les derniers. L’entraîneur avait interdiction de me faire jouer », se souvient le joueur de 34 ans.

Un rebond à Amiens avec le cœur apaisé

Une décision qui l’a profondément affecté, mais dont il dit aujourd’hui tirer des enseignements personnels : « Cela fait partie de la vie, on apprend à chaque instant. Ces six mois m’ont permis d’évoluer en tant que footballeur et en tant qu’homme ».

À voir PSG – Inter : Enrique répond à Al-Khelaïfi pour la finale !

Lire aussi : Reims-ASSE : Une faille à exploiter pour Saint-Etienne !

Aujourd’hui relancé à Amiens, son club formateur, il semble avoir retrouvé un équilibre. « Revenir à Amiens était le choix logique. Je savais que mon adaptation serait facile », souligne-t-il.

Alors que Saint-Étienne se prépare à affronter Reims dans une rencontre cruciale pour son avenir, ces révélations tombent à un moment délicat. Un rappel que, derrière les résultats, les blessures d’ego peuvent parfois laisser des traces plus profondes.