ASSE : Eirik Horneland répond cash au coach de Toulouse FC

Pour la dernière journée de Ligue 1, Carles Martinez Novell, le coach de Toulouse FC, ne compte pas faire de cadeau à l’ASSE, menacée de relégation. Eirik Horneland, l’entraîneur des Verts, a évoqué cette rencontre.

ASSE : Eirik Horneland s’attend à une semaine spéciale

En conférence de presse après le match nul de son équipe face au RC Lens (1-1) ce samedi soir, à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1, Carles Martinez Novell s’est félicité de l’état d’esprit de ses joueurs, qui ne sont pas encore en vacances même s’ils n’ont plus rien à jouer à la 12e place du classement.

Et alors que l’AS Saint-Étienne a repris espoir d’une seconde victoire consécutive pour s’offrir un barrage pour rester dans l’élite, Carles Martinez Novell ne s’imagine pas de ne pas jouer le jeu dans le Chaudron le weekend prochain.

« Les joueurs ont fait preuve d’une belle volonté. On avait toutes les raisons de ne pas combattre comme on l’a fait aujourd’hui, mais l’équipe s’est battue jusqu’au bout et le fera encore à Saint-Étienne », a lancé le technicien espagnol de 40 ans. Eirik Horneland en est d’ailleurs conscient, le Toulouse FC viendra jouer le coup à fond.

« Je suis vraiment content et soulagé qu’on soit encore en vie, qu’on puisse jouer ce match contre Toulouse avec la possibilité d’accrocher les barrages. Nous avons beaucoup de travail cette semaine, il va falloir qu’on se concentre vraiment sur la prestation qu’il va falloir faire contre cette équipe de Toulouse, qui n’a pas encore terminé son championnat », a indiqué le stratège norvégien.

« On va essayer de préparer ce match comme celui de cette semaine (Reims). Les joueurs ont été très concentrés, ils ont montré beaucoup de discipline. C’est important pour ce match face à Toulouse, comme ça l’était pour celui de Reims aujourd’hui, de ne pas jouer la rencontre avant qu’elle débute », a ajouté Eirik Horneland, ne voulant pas non plus céder à l’engouement.

« Il faut se laisser le temps d’embrasser la pression quand elle va se présenter face à nous (…) La semaine qui arrive va être très spéciale. Il va falloir se concentrer sur le fait de d’abord faire notre travail et amener les supporters avec nous », a-t-il poursuivi.

