Mercato RC Lens : Un serial buteur belge annoncé au RCL

Après une saison difficile, le mercato estival tombe à point nommé pour le RC Lens. Will Still, le technicien belge du RCL, souhaite renforcer son secteur offensif avec un avant-centre très efficace, capable d’augmenter ses chances d’accrocher l’Europe la saison prochaine.

Mercato RCL : Qui est Adriano Bertaccini, la cible du RC Lens ?

Adriano Bertaccini, attaquant de 1,73 m, est de nationalité belge et italienne. Formé au Sporting Charleroi, il est également passé par les académies du Standard de Liège, du Club Bruges KV, puis de Genk. Actuellement joueur du Saint-Trond VV, il a inscrit 25 buts en 45 matchs toutes compétitions confondues. Des performances en nette progression qui qui ne passent pas inaperçues pour les recruteurs du RC Lens.

Avec un budget très limité, le club lensois doit se montrer stratège dans sa gestion de son prochain mercato estival. Will Still semble séduit par le profil de son jeune compatriote de 24 ans, capable d’évoluer à trois postes offensifs : sur l’aile gauche, à droite et en pointe. Une polyvalence qui pourrait avoir son importance dans un effectif en reconstruction qui sera frappé de plusieurs départs de joueurs importants.

Selon Sacha Tavolieri, le RC Lens vise très sérieusement Adriano Bertaccini pour cet été afin de renforcer une équipe lensoise qui a montré de belles choses dans la fin de la saison. Alors que l’objectif initial du RCL était une qualification en compétition européenne, les Sang et Or ne peuvent espérer mieux qu’une 8e ou 9e place, un échec sur le plan sportif.

La vision du jeu de Bertaccini, son dynamisme et sa capacité à créer des espaces dans les défenses adverses séduisent particulièrement Will Still, d’autant plus que le club pourrait perdre des joueurs qui n’ont pas forcément donné satisfaction cette saison. Il est question de

M’Bala Nzola, auteur de 6 buts seulement en 21 matchs de Ligue 1.

Outre le belge, l’Ivoirien Arsène Kouassi de l’AC Ajaccio est également dans le viseur des Sang et Or.

