Mercato OM : Un départ inévitable de Kondogbia se profile !

Sous contrat jusqu’en 2027, Geoffrey Kondogbia pourrait néanmoins quitter l’OM dès ce mercato d’été. Repositionné en défense centrale, le Centrafricain pourrait faire les frais des nombreux changements attendus à Marseille pour la saison prochaine.

Mercato OM : Kondogbia, un repositionnement par défaut qui fragilise

Arrivé à l’OM à l’été 2023 avec l’ambition de s’imposer dans l’entrejeu, Geoffrey Kondogbia a finalement été contraint de se réinventer. Face aux nombreuses absences en défense centrale, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid a souvent été utilisé dans l’axe, un rôle auquel il s’est adapté sans jamais vraiment convaincre sur la durée.

Lire aussi : OM : Geoffrey Kondogbia, la bonne fausse idée de Roberto De Zerbi ?

À voir Mercato RC Lens : Un serial buteur belge annoncé au RCL

S’il a disputé 25 matchs de Ligue 1 cette saison, dont 22 comme titulaire, ce n’est pas à son poste de prédilection. Une situation qui, selon RMC Sport, fragilise son avenir sur la Canebière.

Une concurrence féroce au milieu et un avenir en suspens

À l’heure où Marseille valide son billet pour la prochaine Ligue des champions, les dirigeants préparent une refonte de l’effectif. Dans l’optique de renforcer la défense, le club envisage de recruter un nouveau patron axial, ce qui pourrait reléguer Geoffrey Kondogbia sur le banc.

Lire aussi : Mercato : L’OM vers une opération surprenante en défense ?

Le retour éventuel du joueur à son poste naturel de milieu défensif semble peu probable tant la concurrence s’annonce rude. Pierre-Emile Højbjerg, Ismaël Bennacer, Adrien Rabiot ou encore Valentin Rongier sont déjà dans le viseur du club ou solidement installés. Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2027, l’international centrafricain semble donc à la croisée des chemins.

À voir Mercato PSG : Rayan Cherki envoie un signal fort au Paris SG

Lire aussi : FLASH Mercato OM : Annonce imminente pour Aymeric Laporte !

Valorisé à 8 millions d’euros par Transfermarkt, le joueur de 32 ans pourrait profiter du mercato estival pour rebondir ailleurs, avec l’objectif de retrouver un rôle plus stable et une place de titulaire. L’OM, de son côté, semble prêt à tourner la page, tout en préférant miser sur un effectif rajeuni et plus structuré. Un départ qui, au fil des semaines, paraît de plus en plus inévitable.