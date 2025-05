Classement OL : Un mince espoir pour la Ligue des champions

L’OL a gâché ses chances de se qualifier directement pour la Ligue des Champions, mais reste en course pour les barrages, ou encore pour une place en Ligue Europa ou en Ligue Conférence.

Classement OL : Lyon rate la qualification directe en C1, mais une chance minime subsiste

En s’inclinant devant l’AS Monaco, un concurrent direct, l’OL, qui reste 7e au classement, a laissé filer l’opportunité de se qualifier directement pour la Ligue des champions. Marseille, vainqueur du Havre AC (1-3), et l’ASM ont finalement décroché les deux places restantes pour la C1, en plus du PSG, le champion de France.

Il reste cependant une dernière chance, minime, pour l’Olympique lyonnais d’accéder à la Ligue des champions. Le club peut finir à la 4e place au classement et ainsi disputer le 3e tour préliminaire de la compétition, avant d’accéder potentiellement à la phase de groupes.

Pour cela, Lyon (54 points) doit impérativement gagner son dernier match de Ligue 1 face à Angers SCO, samedi, tout en espérant les défaites de l’OGC Nice, du LOSC et du RC Strasbourg. L’OL rejoindrait alors ses trois concurrents directs pour la 4e place au nombre de points (57), mais les doublerait tous grâce à une meilleure différence de buts.

Un adversaire plus abordable pour Lyon lors de la dernière journée ?

En effet, le sort des Gones ne leur appartient plus. Et voir le Gym, les Dogues et le RCSA chuter simultanément à une journée de la qualification pour les préliminaires de la Ligue des Champions est peu probable, mais pas impossible. Pour rappel, ces trois équipes en course pour la C1, tout comme l’Olympique Lyonnais, s’étaient toutes inclinées lors de la 33e journée.

De plus, Lille et le RC Strasbourg affrontent respectivement le Stade de Reims et le Havre AC, qui ne sont pas encore assurés du maintien et joueront crânement leur survie en Ligue 1. Quant à Nice, il en découdra avec Brest, qui est sous la menace de Lens. En revanche, Lyon semble plus avantagé, car il affrontera Angers SCO, d’ores et déjà assuré de son maintien, au Groupama Stadium.

À défaut de se hisser à la 4e place, l’OL est condamné à gagner cet ultime match pour profiter d’un éventuel faux pas de l’un de ses concurrents et probablement décrocher un ticket pour la Ligue Europa (5e place) ou la Ligue Conférence (6e place).

