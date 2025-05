Mercato OM : Manor Solomon se rapproche de Marseille !

Des émissaires de l’OM sont en Angleterre et suivent de près la situation de l’attaquant israélien, Manor Salomon. Tottenham fixe sa condition pour le départ de sa pépite.

Mercato : L’OM accélère pour Manor Solomon !

C’est l’euphorie à l’OM depuis le samedi. Les Olympiens ont battu le Havre AC (3-1) lors de la 33e journée de Ligue 1 et ont validé leur ticket pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. « Cette semaine, l’Olympique de Marseille a validé son retour en Ligue des Champions. Ce n’est pas une récompense. C’est une reconquête. Et une affirmation. Plus qu’un objectif atteint, c’est une démonstration de ce que l’OM peut devenir quand il reste fidèle à lui-même : exigeant, rebelle, solidaire. », a déclaré le président du club phocéen, Pablo Longoria après la qualification.

Les dirigeants phocéens se concentrent désormais sur le prochain mercato estival. Ils doivent recruter de nouveaux joueurs pour faire un bon parcours en C1 et détrôner le PSG en Ligue 1. Selon les informations de Team Football, Pablo Longoria et son directeur sportif, Mehdi Benatia tentent un joli coup en Angleterre pour renforcer la ligne offensive de l’équipe de Roberto De Zerbi.

Les dirigeants marseillais auraient jeté leur dévolu sur Manor Solomon qui évolue actuellement à Leeds United en prêt de Tottenham. Le crack israélien a été l’un des hommes fort de la montée de Leeds en Premier League à la fin de cette campagne. Cette saison, Manor Solomon a inscrit 10 buts et délivré 12 passes décisives avec cette formation anglaise.

Team Football précise que les dirigeants de l’OM ont déjà entamé des négociations avec l’entourage du joueur. Tottenham est aussi prêt à vendre son jeune attaquant. Les Spurs attendent une offre de 20 millions d’euros pour boucler le deal. Le club phocéen veut d’abord sceller l’avenir de Luis Henrique avant de pouvoir dégainer une offre concrète pour Manor Solomon.

Sous contrat avec Tottenham jusqu’en juin 2028, la valeur marchande de Manor Solomon est estimée à 12 millions d’euros par le site Transfertmarkt. Les dirigeants marseillais vont certainement accélérer le dossier dans les prochaines semaines.