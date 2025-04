Saisie des comptes du PSG : Kylian Mbappé prend cher à Paris

Pour réclamer de ses salaires et primes impayés, Kylian Mbappé a fait saisir 55M€ sur les comptes du PSG. Une action qui ne fait pas l’unanimité à Paris.

PSG : Kylian Mbappé traité d’ingrat à Paris

Par l’intermédiaire de ses avocats, Kylian Mbappé a procédé, jeudi, à une saisie conservatoire sur les comptes du Paris Saint-Germain des 55 millions d’euros de salaires et primes impayés lors de ses derniers mois dans la capitale, et saisi les prud’hommes, dans une vaste offensive tous azimuts contre Nasser Al-Khelaïfi et le club parisien.

Lisez aussi : Coup de tonnerre : Kylian Mbappé saisit les comptes du PSG !

À voir Mercato OM : C’est terminé pour Azzedine Ounahi à Marseille

Selon l’AFP, l’attaquant du Real Madrid a sollicité le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et « obtenu le droit de pratiquer une saisie conservatoire », ont indiqué ses avocats lors d’une conférence de presse à Paris. Maître Frédérique Cassereau, l’avocate du joueur de 26 ans, a justifié ce recours tardif, au bout d’un an et demi, par le « délai de traitement beaucoup plus long que la normale », et la « tentative d’épuisement » par ce biais du PSG.

« Il y a juste un salarié face à un mauvais payeur », a dénoncé Delphine Verheyden. « Kylian Mbappé assume de faire respecter ses droits, pour lui, mais aussi pour tous les autres joueurs » lésés par leurs clubs. Mais cette décision de Mbappé ne plait pas à tout le monde, notamment Emmanuel de Villiers. Au micro de RMC, l’entrepreneur français a dénoncé l’ingratitude du Bondynois vis-à-vis d’un employeur qui l’a payé grassement durant sept saisons.

Lisez aussi : PSG-OM : Affaire Rabiot, Kylian Mbappé agacé par l’attitude des ultras

« Je n’oblige personne à penser en fonction de ce que je vais dire, mais je trouve qu’il y a des limites à la décence dans la vie. Il a été payé de manière royale par les fonds du Qatar au Paris SG. Il a été traité avec beaucoup d’égard, jusqu’à l’émir qui le considérait un peu comme un proche. Il a donc énormément touché d’argent, des salaires qui n’avaient jamais été pratiqués pendant très longtemps. Il faut un minimum de respect pour son employeur. Il ne faut pas tirer sur la pâture. C’est une question de dignité », a confié Emmanuel de Villiers.

À voir Mercato OM : Facundo Medina à Marseille ? Il vend la mèche

Lisez aussi : Mercato : Kylian Mbappé annonce un accord dans son conflit avec le PSG

De son côté, le Paris SG assure que « rien n’a changé, nous irons aux prud’hommes sans problème. » Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants du PSG restent calmes et indiquent que les juges des prud’hommes « verront toutes les preuves et trancheront », et Kylian Mbappé « ne va pas gagner. »