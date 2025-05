ASSE Mercato : Trois signatures imminentes à Saint-Etienne

L’ASSE prépare la relève alors que le club est tout proche d’un retour en Ligue 2. Trois signatures seraient déjà bouclées chez les Verts, à deux semaines de l’ouverture officielle du mercato d’été.

Mercato : Prolongation pour Sahraoui, premier contrat pro pour Mouton et Makhloufi

L’ASSE tentera de se maintenir en Ligue 1, samedi, lors de la 34e et dernière journée. Elle disputera un match décisif contre le Toulouse FC au stade Geoffroy-Guichard. En attendant l’issue de la saison, le club se projette déjà vers la prochaine et se penche sur l’avenir des joueurs de son équipe réserve.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Stassin out, Saint-Étienne a trouvé un joyau

À voir Mercato : Le PSG relance la piste Bruno Guimarães !

Selon les informations de Peuple-Vert, Jebryl Sahraoui devrait prolonger son contrat, qui expire le 30 juin 2025, d’une saison avec l’AS Saint-Etienne. Le milieu de terrain, arrivé dans le Forez en 2020, a fait une apparition avec l’équipe professionnelle en Coupe de France en décembre 2024. Il avait disputé une mi-temps lors de la lourde défaite des Verts face à l’Olympique de Marseille (0-4).

Lisez aussi : ASSE : Dernière journée, le Havre met la pression sur Sainté