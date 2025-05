Classement ASSE : Les conditions pour le maintien des Verts

A seulement un point du barragiste au classement, l’ASSE est en vie grâce à sa victoire à Reims et la défaite du Havre AC face à l’OM. Mais elle n’a toujours pas son destin entre les mains. Voici les conditions pour qu’elle ne soit pas reléguée directement à l’issue de la dernière journée du championnat.

Classement ASSE : Les Verts ne peuvent viser que la position de barragiste

L’ASSE s’est sauvée provisoirement lors de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1 en allant s’imposer au stade Auguste-Delaune face au Stade de Reims (0-2). Cette victoire des Verts, combinée avec celle de l’Olympique de Marseille sur le Havre AC au stade Océane, permet aux Verts de garder espoir pour le maintien en Ligue 1 avant le dernier match du championnat.

L’AS Saint-Etienne (30 points), toujours 17e au classement et en position de relégable, n’a désormais plus qu’un seul point de retard sur le HAC, l’actuel barragiste. Les Stéphanois n’ont plus que les Havrais comme seuls concurrents directs, le FC Nantes et le Stade de Reims (30 points chacun) n’étant plus accessibles.

En effet, les Nantais et les Rémois ont certes seulement trois points de plus que l’ASSE, mais ils ont une différence de buts largement favorable. Ils ne peuvent donc plus être dépassés par les Verts.

En revanche, le Havre AC peut se faire doubler par l’AS Saint-Etienne. Dans ce cas, le club normand serait directement relégué au profit de son homologue ligérien qui jouerait les barrages. Pour cela, il faut une victoire des Stéphanois, combinée avec une défaite ou un match nul des Havrais.

Dans une autre probabilité, l’ASSE peut faire un match nul avec Toulouse et finir en position de barragiste. Mais dans ce cas de figure, il faudrait une lourde défaite du HAC face au RC Strasbourg avec plus de 5 buts d’écart, ce qui est peu probable, surtout que l’équipe de Didier Digard jouera son va-tout pour tenter de rester dans l’élite.

Le maintien de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 tient à un fil

N’étant plus maître de son destin, l’équipe d’Eirik Horneland retournerait en Ligue 2 directement si elle s’incline face à celle de Toulouse au stade Geoffroy-Guichard. Ou encore si elle fait match nul et que le Havre prend également un point, voire s’incline à moins de 5 buts d’écart à Strasbourg.

Comme quoi, le maintien de l’ASSE en Ligue 1 tient à un fil, car même en cas de barrrage, elle devra encore dipsuter deux matchs décisifs (aller et retour) contre un club de Ligue 2, qui pourrait être le FC Metz, l’EA Guingamp ou l’USL Dunkerque.

