FLASH Mercato : Un international néerlandais dit NON au PSG

Désireux de renforcer sa charnière centrale en vue de la saison prochaine, le PSG aurait contacté un international néerlandais ces dernières semaines. La réponse du joueur a été négative.

Info Mercato : Une défense centrale en pleine reconstruction ?

À 90 minutes de son premier sacre en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain pourrait connaître un profond bouleversement dans son effectif lors du prochain mercato estival. Après douze années sous le maillot rouge et bleu, Marquinhos pourrait faire ses valises cet été. L’Arabie Saoudite serait prêt à signer un joli chèque pour attirer l’international brésilien de 30 ans.

Prêté à Fenerbahçe en janvier passé, Milan Skriniar ne devrait pas revenir dans la capitale. Et l’incertitude plane pour Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe. Autant d’évènements qui poussent les dirigeants du Paris Saint-Germain à envisager le renforcement de ce secteur de jeu, qui a été émerveillé par Willian Pacho, arrivé en août dernier en provenance de l’Eintracht Francfort.

Lucas Beraldo, lui, a montré des fébrilités lorsque l’intensité monte. Le PSG fait donc du recrutement d’un défenseur central droit l’un de ses grands chantiers du mercato d’été. Mais Luis Campos va devoir se montrer très convaincant dans cette entreprise.

Sven Botman préfère l’Angleterre au PSG

Alors que les noms de Tomas Araujo (Benfica), Mario Gila (AS Rome), Ibrahima Konaté (Licverpool) et Dayot Upamecano (Bayern Munich) sont évoqués ces dernières semaines, Luis Campos scruterait d’autres horizons en coulisses afin de mettre la main sur l’oiseau rare. 🚨 Sven Botman wants to stay at at Newcastle despite interest from PSG.



Dans cette optique, le média britannique The I News rapporte que le conseiller sportif du PSG se serait récemment rapproché de Sven Botman pour évoquer un transfert à Paris cet été. Devenu un élément essentiel de l’équipe d’Eddie Howe à Newcastle United, depuis son arrivée en juillet 2022, l’international néerlandais de 25 ans aurait décliné l’offre du PSG.

Sous contrat jusqu’en 2027, Sven Botman souhaiterait poursuivre son aventure en Angleterre pour aider les Magpies à faire une bonne campagne de Ligue des Champions la saison prochaine. Le PSG va donc devoir se tourner vers d’autres cibles pour renforcer son secteur offensif.