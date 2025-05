Mercato : Dortmund se lance sur une piste de l’OM !

L’OM fonce sur un roc mexicain pour renforcer son effectif lors du prochain mercato estival. Le Borussia Dortmund joue les trouble-fêtes.

Mercato : L’OM et Dortmund s’arrachent un crack mexicain

Le Borussia Dortmund pourrait gâcher les plans de l’OM cet été. Les dirigeants phocéens fouillent un peu partout pour renforcer leur équipe et montrer un autre visage la saison prochaine en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Le technicien de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi leur met la pression pour avoir de nouveaux joueurs et mettre en place une équipe très redoutable la saison prochaine.

Les dirigeants marseillais auraient alors coché le nom du jeune défenseur mexicain, Rodrigo Huescas qui évolue actuellement au Danemark sous les couleurs du FC Copenhague. Selon les informations de Top Mercato, Roberto De Zerbi apprécie son profil et a donné son feu vert pour l’arrivée de l’international mexicain à Marseille.

Rodrigo Huescas est en pleine forme et livre de belles performances. Cette saison, il a disputé 17 rencontres de Superligaen avec le FC Copenhague et a délivré 2 passes décisives. La direction de l’OM attend d’abord le départ de Luis Henrique pour pourvoir dégainer une offre concrète pour le joueur. Mais un autre concurrent de poids entre dans la course pour la signature du Mexicain et pourrait damer le pion aux Marseillais.

Le Borussia Dortmund se positionne pour accueillir Rodrigo Huescas. Cette formation allemande se serait déjà renseignée sur la situation du défenseur mexicain. Les dirigeants du FC Copenhague n’ont pas encore ouvert la porte au départ de leur pépite. Sous contrat jusqu’en 2029, la valeur marchande du joueur est estimée à 5 millions d’euros par le site Transfertmarkt.