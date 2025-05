Info Mercato : C’est bouclé, l’OM tient sa première recrue !

La saison n’est pas encore terminée, mais l’OM accélère déjà certains dossiers en rapport avec le prochain mercato estival. Pablo Longoria et Medhi Benatia auraient ainsi bouclé une première signature pour renforcer le collectif de Roberto De Zerbi.

Mercato : Un ailier anglais s’engage définitivement avec l’OM

Assuré de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, l’Olympique de Marseille affûte déjà ses armes. Sous la houlette de son entraîneur Roberto De Zerbi, le club marseillais travaille sur l’ossature de son équipe pour l’exercice 2025-2026. Dans cette optique, l’OM a bouclé sa première signature de l’été.

En effet, Jonathan Rowe, prêté par Norwich il y a près d’un an, va devenir un joueur marseillais à 100%. Dans un bref communiqué publié sur son site, le club anglais a confirmé le transfert définitif de l’ailier gauche de 22 ans à l’Olympique de Marseille.

« Le prêt de Jonathan Rowe à Marseille va devenir permanent, en vertu de l’obligation d’achat inclus dans l’accord passé entre les deux clubs. Nous tenons à remercier tous les joueurs qui partent pour leur contribution et leur souhaitons bonne chance pour l’avenir », écrit le pensionnaire de Championship ce mardi. Norwich City can confirm the full list of players to be retained or released following the 2024/25 Sky Bet Championship season.



Pour sa première saison à l’Olympique de Marseille, Jonathan Rowe a disputé 29 matchs toutes compétitions confondues. Le jeune international a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives. Un bilan modeste, mais révélateur d’un potentiel encore en phase de développement.

Son début de saison a été encourageant. Le natif de Londres a montré de belles qualités en sortie de banc. Cependant, son temps de jeu a progressivement diminué. Malgré tout, il n’a jamais été blessé. Il s’est montré disponible pour chaque rencontre. Une constance physique saluée par le staff technique qui compte donc sur lui pour la saison prochaine.

