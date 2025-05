OL Mercato : PSG ? Cherki aiguillonné sur son club idéal !

Désormais écarté des plans du PSG, Rayan Cherki pourrait se tourner vers un autre club pour quitter l’OL cet été. Le milieu offensif de 21 ans peut compter sur les conseils avisés de Ludovic Obraniak.

OL Mercato : Le PSG ne pense plus à Rayan Cherki !

S’il est finalement resté l’été passé, Rayan Cherki a de fortes chances de quitter les rangs de l’Olympique Lyonnais à la faveur du prochain mercato estival. Dimanche soir, le meneur de jeu des Gones a même enflammé la toile en lançant un appel du pied au PSG en marge des Trophées UNFP.

« Ah oui, je les connais tous. Ousmane, c’est un bon ami à moi, Bradley aussi, forcément, quand on a de bonnes affinités sur le terrain, ça se ressent aussi en dehors. Une passe décisive pour la direction sportive ? Je ne sais pas », a notamment lancé Rayan Cherki. Mais selon plusieurs sources proches du club de la capitale, l’international espoir français ne figure plus sur les tablettes de Luis Campos.

Tout proche de le signer en juillet dernier, Rayan Cherki avait finalement préféré aller vers le Borussia Dortmund, qui n’a pas recruté le jeune lyonnais. Cet épisode n’a pas du tout plu au Paris SG, qui ne veut plus attirer le natif de Lyon. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle selon Ludovic Obraniak.

Pour Obraniak, « Cherki a besoin de jouer avant de viser le PSG »

Si le Paris Saint-Germain ne veut plus de Rayan Cherki, le numéro 18 de l’Olympique Lyonnais peut encore rejoindre un autre grand club européen. D’ailleurs, le partenaire d’Alexandre Lacazette a besoin de faire ses preuves dans une équipe intermédiaire avant d’intégrer les rangs d’un club aussi ambitieux que le Paris SG. Tel est le conseil de Ludovic Obraniak à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival.

« Je pense qu’il faut qu’il fasse une étape. Une étape à l’étranger pendant deux ou trois ans lui ferait le plus grand bien, avant de peut-être venir dans un plus grand club comme le Paris SG. Moi, je le verrais bien dans un club comme Dortmund, on en parlait à un moment donné. Ce serait une escale intermédiaire. (…) Il a besoin de jouer, il n’a jamais fait de saison pleine », a conseillé le consultant de la Chaîne L’Équipe.