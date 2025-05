AS Monaco Mercato : L’ASM s’offre un défenseur du Bayern

L’AS Monaco tient sa première recrue estivale avant même l’ouverture officielle du mercato. Qualifié pour la Ligue des champions, samedi, le club du Rocher a recruté un défenseur international en provenance du Bayern Munich.

Mercato : Eric Dier signe à l’AS Monaco gratuitement pour 3 ans

Dans un communiqué officiel, l’AS Monaco a annoncé ce mercredi qu’elle avait recruté Eric Dier, un arrière central débarqué du Bayern Munich, pour trois saisons. Le club de la Principauté a enrôlé le joueur de 31 ans sans indemnité de transfert, car il sera libre de tout contrat à partir du 30 juin 2025. Il s’est engagé avec l’ASM jusqu’en juin 2028.

« L’AS Monaco est heureuse d’annoncer l’arrivée d’Eric Dier à compter du 1er juillet 2025. Le défenseur central anglais arrivera en Principauté au terme d’une saison pleine sous les couleurs du Bayern Munich, où il était arrivé en janvier 2024 », a souligné le club monégasque.

Eric Dier va apporter son expérience du haut niveau à l’équipe d’Adi Hütter en Ligue des champions. Outre le Bayern, il a joué au Sporting Portugal, son club formateur, puis en Premier League sous les couleurs de Tottenham pendant dix ans (2014-2024).

