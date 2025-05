Mercato : Contacts sérieux entre Maghnes Akliouche et le PSG

En pleine poursuite de sa politique de recrutements de jeunes talents prometteurs, le PSG fait le forcing pour Maghnes Akliouche. À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, les choses se précisent entre le milieu offensif de l’AS Monaco et le club de la capitale.

Mercato : Maghnes Akliouche, le profil parfait pour le PSG

En marge de la cérémonie des Trophées UNFP, Rayan Cherki a publiquement lancé un appel du pied au Paris Saint-Germain à quelques semaines de l’ouverture du mercato d’été. Toutefois, l’ancien joueur des Rouge et Bleu, Jérôme Rothen, confirme que le meneur de jeu de l’OL ne devrait pas rejoindre l’effectif de Luis Enrique dans les mois à venir.

Par contre, le consultant de RMC Sport assure les dirigeants parisiens travaillent effectivement sur le dossier Maghnes Akliouche. Pour lui, les choses seraient deviennent de plus en plus sérieuses entre le milieu offensif de l’AS Monaco et le Champion de France.

À voir Vente OM : Un gros chèque dans les tuyaux pour Frank McCourt

Lisez aussi : Info Mercato PSG : L’arrivée de Maghnes Akliouche se précise

« Si tu as le choix entre Cherki et Akliouche, et si je vous dis Akliouche, c’est que je sais qu’il y a des contacts sérieux, moi, tous les jours, je prends Akliouche. Parce que lui, il peut vraiment rentrer dans le milieu de terrain », a lancé Jérôme Rothen sur les ondes de la radio métropolitaine. Le Paris SG serait d’ailleurs prêt à passer à l’offensive pour finaliser cette importante signature.

Le PSG prêt à investir 70M€ pour Maghnes Akliouche ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Maghnes Akliouche s’apprête à faire ses adieux à son club formateur. D’après les informations du quotidien L’Équipe, la direction de l’AS Monaco se serait déjà fait une raison et s’attendrait à un départ de son numéro 11 cet été.

Luis Campos, le conseiller sportif du Paris SG, aurait commencé à discuter avec l’entourage du joueur de 23 ans. Même si l’intérêt de Manchester City est bien réel, c’est le Paris Saint-Germain qui semble tenir la corde dans ce dossier, indique le journaliste Ilies Peeters.

À voir FLASH Mercato : Un international néerlandais dit NON au PSG

Lisez aussi : Mercato PSG : Maghnes Akliouche annonce son prochain club !

Du côté de Monaco, le départ d’Akliouche est déjà anticipé. Si bien que le club du Rocher attend un montant compris entre 70 et 80 millions d’euros pour laisser partir l’enfant de Tremblay-en-France, prête à passer un cap dans sa carrière.