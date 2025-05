Mercato : C’est acté, l’OL récupère une grosse star du PSG !

Deux ans après Kadidiatou Diani, l’OL s’apprête à refaire le même coup au PSG. La meilleure buteuse de l’histoire des féminines du club de la capitale serait sur le point de poser ses valises chez les Fenottes.

Mercato : Le PSG va perdre la Mbappé des féminines

Un an après l’équipe masculine, qui a vu Kylian Mbappé rejoindre librement le Real Madrid, le PSG féminin s’apprête à faire ses adieux à sa meilleure joueuse de ces dernières saisons. En fin de contrat le 30 juin prochain, Marie-Antoinette Katoto a pris la résolution de ne pas prolonger son bail avec le club de la capitale.

« Dix ans après son premier match professionnel joué avec le PSG, le 26 avril 2015, Marie-Antoinette Katoto s’apprête à quitter son club formateur par la petite porte », explique le journal L’Équipe dans son édition du jour.

Restée sur le banc lors de la demi-finale contre le Paris FC (3-0), dimanche soir, il n’est pas sûr que l’attaquante de 26 ans soit présente dans le groupe de Paulo Cesar face à l’Olympique Lyonnais, indique le quotidien sportif. Il y a quelques jours, Canal+ rapportait que Marie-Antoinette Katoto ne souhaite plus jouer sous le maillot du PSG jusqu’à la fin de la saison.

La conclusion amère d’une histoire mouvementée, avec déjà des tensions lors de sa dernière prolongation, et certainement la saison de trop en 2024-2025, ajoute L’Équipe, qui confirme que l’internationale française a déjà tranché concernant sa prochaine destination.

Marie-Antoinette Katoto va s’engager avec l’OL

Cette saison, malgré un temps de jeu réduit, Marie-Antoinette Katoto a inscrit 12 buts et donné 3 passes en 23 matches toutes compétitions confondues. Cependant, la joueuse formée au PSG n’a jamais semblé heureuse dans cette dernière année de contrat.

En novembre passé, dans une interview accordée à l’AFP, elle expliquait : « l’ambiance est pesante. La saison est partie sur de très mauvaises bases et sur des incompréhensions durant ce mercato. » En interne, les dirigeants considèrent que Katoto y a largement contribué en traînant son spleen et la situation a fini par dégénérer en début de semaine dernière, avec une vive altercation avec Angelo Castellazzi, le directeur sportif du PSG féminin.

Après plusieurs mois de tensions, Katoto va donc partir cet été à la fin de son contrat. Sauf énorme surprise, elle va rejoindre les rangs de l’OL, assure L’Équipe, qui indique que le Paris SG a déjà trouvé sa remplaçante. En effet, le média francilien révèle que la direction sportive du Paris Saint-Germain travaille sur plusieurs pistes et notamment celle qui mène à Kelly Gago.

Internationale française elle aussi (3 sélections, 1 but), Gago évolue actuellement à Everton où elle a signé en décembre dernier en provenance de Nantes. Sous le maillot du club anglais où elle s’est engagée jusqu’en 2027, l’attaquante a marqué 4 buts et délivré une passe décisive en 8 matches de Championnat. Mais le Paris Saint-Germain aura de la concurrence sur ce dossier, Gago ayant reçu de multiples sollicitations d’Europe et d’Amérique.