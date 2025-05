FC Nantes : Kombouaré prépare du lourd contre Montpellier !

Les voyants sont au vert pour le FC Nantes avant la rencontre face à Montpellier HSC en Ligue 1. Le technicien du FCN, Antoine Kombouaré dispose d’un groupe presque au complet pour réussir l’opération maintien.

FC Nantes vs Montpellier : Le point sur le groupe du FCN

Le FC Nantes est en grande difficulté en cette fin de saison en Ligue 1. À une journée de la fin du championnat, les Canaris occupent la 15e place au classement, avec seulement deux points d’avance sur Le Havre AC, barragiste. La rencontre contre Montpellier HSC ce samedi à la Beaujoire pour le compte de la 34e et dernière journée de Ligue 1 s’annonce chaude et très décisive pour le maintien.

Lire aussi : FC Nantes : Kita sort le chéquier pour éviter la Ligue 2 !

À voir Mercato : L’OM fonce sur le meilleur buteur de Serie B !

Le technicien du FCN, Antoine Kombouaré secoue ses hommes pour remporter la victoire et assurer le maintien. Face à Montpellier HSC, la lanterne rouge de la Ligue 1, les Canaris peuvent glaner les trois points. « On ne veut pas s’appuyer sur le fait qu’un nul nous suffit, c’est un piège. On veut garder la même intensité, le même travail offensif qu’on a pu faire sur quelques minutes contre Auxerre. On connait l’importance de ce match, on se prépare tranquillement. On veut gagner notre dernier match, on ne veut pas attendre que Strasbourg batte Le Havre. », a déclaré le Kanak ce jeudi en conférence de presse.

Lire aussi : FC Nantes : Le vestiaire prend une grande décision !

Antoine Kombouaré a fait le point sur ses hommes disponibles pour cette affiche. Le tacticien nantais pourra compter sur un groupe presque au complet. Seul Sekou Doucouré est forfait en raison des pépins physiques. Mostafa Mohamed est, quant à lui, incertain. « Sekou Doucouré est toujours absent. Mostafa Mohamed n’était pas très bien ce matin. Il a un petit souci musculaire. », a-t-il dit.