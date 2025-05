FC Nantes : Le vestiaire prend une grande décision !

La tension monte d’un cran au FC Nantes après la défaite face à Angers SCO lors de la 32e journée de Ligue 1. Le vestiaire du FCN se mobilise pour passer ses nerfs sur l’AJ Auxerre.

Auxerre vs FC Nantes : Antoine Kombouaré et le FCN sous pression

Le FC Nantes est en grande difficulté en cette fin de saison en Ligue 1. À deux journées de la fin du championnat, les Canaris occupent la 15e place au classement, avec seulement 3 points d’avance sur Le Havre, barragiste. La rencontre contre l’AJ Auxerre ce samedi pour le compte de la 33e journée de Ligue 1 s’annonce chaude et très décisive pour le maintien.

Lire aussi : Le FC Nantes en danger face à l’armure d’Auxerre !

À voir OM : Un nouveau poids lourd fonce sur Roberto De Zerbi

Et les nouvelles ne sont pas bonnes pour le FC Nantes avant ce choc. Nicolas Cozza et Antoine Kombouaré ont écopé d’un carton jaune lors de la rencontre face au Toulouse FC en clôture de la 31e journée, le troisième en l’espace de 10 rencontres de compétition officielle et sont suspendus pour ce match contre les Auxerrois.

Lire aussi : FC Nantes : Grosse inquiétude au FCN avant Auxerre !

Le Kanak va suivre le match depuis les tribunes. Mais il prépare activement cette rencontre avec les joueurs. Son objectif est de glaner les trois points à l’issue de cette affiche. « Peu importe si je suis sur le banc ou là-haut, il faut qu’on gagne le match. J’ai envie de croire que si je suis sur le banc j’aiderais plus l’équipe mais voilà… On a vu que quand j’étais sur le banc, on n’a pas gagné. Je n’ai pas fait exprès. On fait avec la situation. Je suis aujourd’hui suspendu mais le plus important, c’est que mes joueurs soient prêts à jouer un grand match et surtout à aller gagner à Auxerre », a déclaré le coach nantais en conférence de presse avant cette rencontre.

Lire aussi : FC Nantes : L’ultime plan du FCN pour éviter la relégation

À voir ASSE : Stassin indisponible, Saint-Etienne condamnée !

Les joueurs restés soudés derrière Antoine Kombouaré pour réussir l’opération maintien pendant ce sprint final. « Il y a plein de choses à modifier. Notamment notre combativité, notre état d’esprit, notre efficacité offensive. On ne marque pas, et c’est problématique… On a deux matchs pour se maintenir. Tant que notre destin est entre nos mains, je me concentre uniquement sur nous. Il faut ramener des points d’Auxerre. », a déclaré le gardien de but du FCN, Anthony Lopes.