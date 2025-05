Mercato : L’OM fonce sur le meilleur buteur de Serie B !

Un prolifique buteur français est sur les tablettes de l’OM en vue du prochain mercato estival. Les dirigeants marseillais préparent une offre pour la pépite.

Mercato : L’OM relance une piste en Italie

L’OM est de retour en Ligue des Champions après une belle campagne en Ligue 1. Les Olympiens ont maintenu un bon rythme tout au long de cette saison et ont conservé leur deuxième place au classement en championnat de France.

Le technicien marseillais, Roberto De Zerbi et ses dirigeants se concentrent déjà sur le prochain mercato estival. De nouvelles pépites devront venir étoffer l’effectif cet été pour permettre au club phocéen de faire un bon parcours en C1 la saison prochaine.

Pour renforcer l’attaque de l’équipe, les pensionnaires du stade vélodrome veulent relancer une piste en Italie. Selon les informations de Sport, ils auraient coché le nom de l’ailier français, Armand Laurienté. Ce dernier évolue actuellement sous les couleurs de l’US Sassuolo en Serie B et affole les compteurs de but.

Le crack français est le meilleur buteur de ce championnat cette saison avec 18 réalisations. En 34 rencontres toutes compétitions confondues avec l’US Sassuolo cette saison, il a claqué 19 buts et délivré 5 passes décisives. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille suivent le joueur depuis plusieurs mois. Ils avaient flairé le coup lors du dernier mercato estival, mais Armand Laurienté a décidé de poursuivre l’aventure avec son club.

Selon les informations du journaliste Alfredo Pedulla, l’OM avait formulé une offre de 12 millions d’euros, plus des bonus pour le joueur. Mais la direction de Sassuolo a rejeté cette offre du club phocéen. Le président de l’OM, Pablo Longoria et son équipe veulent revenir à la charge cet été et ont un argument solide pour convaincre Armand Laurienté.

L’ailier français pourrait décider de rejoindre Marseille pour pouvoir disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Pour le moment, les négociations n’ont pas encore débuté. Sous contrat avec l’US Sassuolo jusqu’en 2027, la valeur marchande d’Armand Laurienté est estimée à 13 millions d’euros par le site Tansfertmarkt.

