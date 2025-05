Info Mercato : Ibrahima Konaté au PSG ? La voie se dégage !

Désireux de s’attacher les services d’Ibrahima Konaté pour renforcer sa charnière centrale, le PSG pourrait avoir une réelle ouverture pour le défenseur central de Liverpool lors du prochain mercato estival. Explications.

Mercato : Le PSG à la lutte avec le Real Madrid pour Ibrahima Konaté

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Marquinhos pourrait quitter les rangs du Paris Saint-Germain lors du mercato d’été à venir. À la recherche d’un défenseur central droit pour remplacer son capitaine, le PSG serait intéressé par Ibrahima Konaté. À un an de la fin de son bail, le joueur de 25 ans ne parvient pas à se mettre d’accord avec sa direction pour une prolongation.

Pour éviter un départ libre dans un an, Liverpool pourrait se résoudre à le placer sur le marché durant l’intersaison. Le club de la capitale voudrait donc profiter de cette ouverture pour l’attirer en Ligue 1. Sauf que le Real Madrid, qui souhaite renforcer son secteur défensif cet été, aurait également des vues sur le joueur des Reds.

Mieux, Kylian Mbappé jouerait même les MVP pour tenter de convaincre son compatriote de le retrouver chez les Merengues. Une opération séduction qui aurait porté ses fruits, puisqu’Ibrahima Konaté ferait désormais du Real Madrid sa priorité en cas de départ de Liverpool. Un obstacle sérieux pour le Paris SG, mais plus maintenant.

Le Real Madrid signe Dean Huijsen et oublie Konaté

En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le journaliste Fabrizio Romano, les dirigeants madrilènes et leurs homologues de Bournemouth seraient parvenus à un accord total pour Dean Huijsen. Le défenseur central de 20 ans s’engagerait avec la Maison-Blanche contre 58 millions d’euros, payés en trois fois.

La Juventus Turin, qui le prêtait en Angleterre, empochera environ 5,8 millions d’euros, tandis que Malaga, son club formateur, touchera près de 1,8 million d’euros. Toujours selon la même source, Dean Huijsen avait fait du Real sa priorité. Approché ce mercredi, le jeune international espagnol aurait accepté sans hésiter l’offre de contrat soumise par Florentino Pérez et la direction madrilène. 🚨⚪️ Real Madrid are in direct meeting with Dean Huijsen’s camp to complete the agreement on the contract.



The agreement on £50m release clause with Bournemouth has been sealed on Wednesday, as reported.



Matter of contract details with Huijsen’s camp, then… here we go. 🏁 pic.twitter.com/qTY6kHWA0W— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2025

Il devrait prochainement un bail de cinq ans, soit jusqu’en 2030. Après une saison convaincante en Premier League et ses débuts avec la Roja, Huijsen incarne le renouveau défensif voulu par le Real Madrid. Une signature qui ouvre largement la voie au Paris SG dans le dossier Ibrahima Konaté.