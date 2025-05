ASSE : Strasbourg va donner un coup de pouce aux Verts

L’ASSE retient son souffle au moment d’aborder le dernier match crucial de la saison dans la course pour le maintien en Ligue 1. Alors que Saint-Etienne s’apprête à recevoir Toulouse FC, les Verts pourraient recevoir un coup de pouce de la part du RC Strasbourg qui joue Le Havre.

ASSE : Le week-end de tous les dangers pour Saint-Etienne

Alors que l’AS Saint-Étienne se bat pour assurer sa place en Ligue 1, les Verts auront un œil attentif sur le duel entre le RC Strasbourg et Le Havre ce week-end. Un revers des Normands combiné à un résultat favorable de l’ASSE pourrait relancer totalement la donne.

Pour cela, Strasbourg devra l’emporter devant son public, à la Meinau, dans un stade à guichets fermés. Une mission que Liam Rosenior, l’entraîneur du Racing, prend très au sérieux. Toujours en lice pour décrocher une qualification européenne, et même un ticket improbable pour la Ligue des Champions, Strasbourg joue gros.

Malgré une défaite frustrante à Angers (2-1), le technicien anglais refuse toute alarme. « La défaite n’est pas due à un mauvais match de mes joueurs, ni à un manque de détermination ou d’efforts.

Ça s’est joué sur des détails et des erreurs survenus au mauvais moment », a-t-il expliqué ce vendredi en conférence de presse. Rosenior insiste sur la sérénité de son groupe : « L’ambiance n’a pas évolué. La mentalité et l’état d’esprit restent inchangés. On reste constants dans la façon de travailler ».

Une motivation claire face au Havre

L’enjeu est limpide pour le Racing : gagner. « On doit juste gagner. C’est aussi simple. On regardera le classement à la fin du match. On méritera ce qu’on aura. Mais on ne peut pas tout contrôler », déclare Rosenior, avant de saluer le parcours de son groupe : « Si on avait dit qu’à un match de la fin, on jouerait encore notre place en Ligue des Champions, la plupart des gens auraient dit qu’on était fous ».

Malgré l’incertitude autour d’Emanuel Emegha, le coach se veut confiant : « On a un bon groupe, ce sera l’opportunité pour quelqu’un d’autre ». Si Strasbourg parvient à faire tomber Le Havre, l’ASSE pourrait en tirer un bénéfice considérable. Un coup de pouce bienvenu dans une lutte pour le maintien haletante.