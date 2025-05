ASSE : Message fort de Strasbourg au Havre et à Sainté

Le RC Strasbourg est l’arbitre du duel à distance entre l’ASSE et le Havre AC pour la place de barragiste. Avant la dernière journée, l’entraîneur du club alsacien a envoyé un message fort aux HAC et, par ricochet, aux Verts.

Place de barragiste : L’ASSE veut déloger le Havre AC

L’ASSE affrontera Toulouse FC au stade Geoffroy-Guichard, pendant que le Havre AC sera opposé au RC Strasbourg au stade de la Meinau le 17 mai samedi (21h). Les enjeux de ces deux rencontres sont assez clairs, tant dans le bas que dans le haut du classement.

Lisez aussi : ASSE : Stassin en renfort pour d’éventuels barrages ?

À voir Mercato OL : La décision de Textor sur Lacazette est révélée

L’AS Saint-Etienne (17e avec 30 points) vise la 16e place, qui donne droit aux barrages, occupée en ce moment par le HAC (avec 31 points). Quant au club normand, son objectif majeur est de quitter la position de barragiste pour passer devant le FC Nantes et le Stade de Reims, qui ont chacun 33 points.

Avant RCSA-HAC, Liam Rosenior : « On doit juste gagner, c’est aussi simple »

Concernant le Racing Club de Strasbourg (6e avec 57 points), il vise la 4e place de Ligue 1, synonyme de qualification pour le 3e tour des préliminaires de la Ligue des champions. À défaut de la C1, les Strasbourgeois peuvent décrocher une place en Ligue Europa ou en Ligue Conférence.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Le Paris FC fonce sur le buteur des Verts

Pour ce faire, ils joueront crânement contre les Havrais pour la victoire lors de cette 34e et dernière journée du championnat. C’est le message envoyé par Liam Rosenior au Havre Athletic Club. « La mentalité et l’état d’esprit restent inchangés. On doit juste gagner. C’est aussi simple », a-t-il indiqué.

À voir Mercato PSG : Ousmane Dembélé prêt à dire oui à Liverpool ?

lisez aussi : ASSE-Toulouse : Terrible nouvelle avant le match décisif

En concurrence avec l’OGC Nice (57 points), le LOSC (27 points) et l’OL (54 points) pour le même objectif, la Ligue des champions, le RCSA a à cœur d’assurer d’abord sa victoire, sans penser aux résultats de ses concurrents. « On regardera le classement à la fin du match. On ne peut pas tout contrôler, mais on peut maîtriser notre performance », a déclaré le technicien britannique de Strasbourg.