Après Ben Arfa, le PSG obtient une autre victoire symbolique

Après avoir eu gain de cause face à Hatem Ben Arfa, le PSG a remporté une autre victoire symbolique dans ses démêlés judiciaires. Explications.

Justice : Le PSG gagne contre Javier Tebas

Depuis de nombreuses années, Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, a lancé une vaste campagne de dénigrement du Paris Saint-Germain à travers toute l’Europe. Il y a quelques mois, le dirigeant espagnol avait porté plainte contre le PSG pour violation des lois sur la concurrence auprès de l’Union européenne. Et l’instance européenne vient de rendre son verdict : un cinglant désaveu pour l’avocat de 62 ans.

En effet, selon les informations obtenues par le tabloïd britannique The Guardian, l’évaluation préliminaire des plaintes de Javier Tebas par la commission de l’instance européenne a indiqué qu’une enquête officielle n’aura pas lieu. Bien que les clubs d’élite enfreignant les règles européennes du football conviendraient à cela, il est entendu que la soumission de La Liga a fourni des preuves insuffisantes de la violation des règles.

Lier les accords commerciaux de Manchester City, qui était aussi dans le collimateur de Tebas, et du PSG avec des entreprises liées aux gouvernements d’Abu Dhabi et du Qatar à la réglementation sur les subventions de l’État ne suffit pas à atteindre le seuil d’enquête, explique notamment une source proche de l’UEFA au média anglais. Le PSG et Manchester City échappent donc à toute sanction de l’Union européenne.

Pour les supporters des deux clubs, cette annonce sonne comme une victoire morale. Le PSG et les Citizens peuvent désormais continuer leur développement sans la menace d’une enquête européenne. Sur le terrain judiciaire, le PSG enregistre ainsi deux victoires successives après la décision de la Cour de Cassation, qui a débouté Hatem Ben Arfa dans sa longue bataille juridique entamée après son éviction de l’équipe première en 2018. « C’est une décision de justice définitive : tous les recours ont été épuisés », confie une source proche du PSG au quotidien Le Parisien.

