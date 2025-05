Mercato : Après Rabiot, un autre ancien du PSG à l’OM ?

Un an après avoir attiré gratuitement Adrien Rabiot, l’OM pourrait s’offrir les services d’un autre ancien joueur du PSG lors du prochain mercato estival. Explications.

Mercato OM : Lucas Digne après Adrien Rabiot ?

Directement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un été animé. Pablo Longoria et Medhi Benatia étant prêts à faire des efforts pour renforcer au mieux l’effectif de Roberto De Zerbi.

Et si le gros chantier concerne la défense, Lucas Digne pourrait être une belle opportunité de marché cet été. À un an de la fin de son contrat avec Aston Villa, l’ancien latéral gauche du PSG s’interroge sur la suite de sa carrière.

« Je suis heureux à Aston Villa, mais il ne me reste qu’un an de contrat, donc je ne sais pas ce qui va se passer lors de mon prochain chapitre. Je n’y pense pas, car je n’ai qu’un seul objectif : je veux juste bien terminer la saison, profiter de mon football, toujours travailler dur et donner le meilleur de moi-même pour que mon équipe continue d’avoir du succès », a déclaré Lucas Digne dans une interview accordée à Foot Mercato.

Désireux d’attirer un latéral gauche plus fiable que Quentin Merlin ou Ulisses Garcia, les dirigeants marseillais songeraient notamment à tenter leur chance dans ce dossier. Selon des sources proches du club olympien, Pablo Longoria et Medhi Benatia auraient programmé une rencontre avec l’entourage de Lucas Digne afin d’évoquer un transfert durant l’intersaison. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’international français de 31 ans est évalué à 12 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

