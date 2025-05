Dernier jour de Ligue 1 : Le groupe d’Auxerre face au PSG !

À quelques heures de la dernière journée de Ligue 1, l’AJ Auxerre a dévoilé le groupe convoqué par Christophe Pélissier pour affronter le PSG au Parc des Princes. Deux nouveaux blessés s’ajoutent à la liste avant le déplacement dans la capitale.

L’AJ Auxerre face au PSG sans son capitaine

Assuré de rester d’évoluer dans l’élite la saison prochaine, l’AJ Auxerre se déplace au Parc des Princes ce samedi soir pour affronter le PSG dans le cadre de la dernière journée de Ligue 1. Pour cette occasion, Christophe Pélissier, l’entraîneur de l’AJA, a convoqué un groupe de 21 joueurs. Lors de sa conférence de presse d’avant-match, le technicien français a annoncé deux nouvelles absences dans son effectif.

En plus de Nathan Buayi-Kiala, Lasso Coulibaly et Kévin Danois, Jubal Jr, qui va rejoindre librement Krasnodar cet été, touché aux adducteurs, et Ki-Jana Hoever, victime d’une béquille le week-end dernier, sont également forfaits. « Deux joueurs sont blessés : Jubal aux adducteurs, et Hoever qui a reçu une béquille lors du dernier match », a notamment déclaré Christophe Pélissier.

Pour le reste, l’AJ Auxerre se présentera face au Paris SG avec le reste de ses forces vives qui lui ont permis d’occuper la dixième place du classement devant le Stade Rennais et le Toulouse FC. Christophe Pélissier et son équipe se présentent principalement avec un système de jeu : le 5-2-3. En l’absence du capitaine Jubal Jr, c’est l’international nigérian Gabriel Osho qui fait office de favori pour débuter en défense aux côtés des Ivoiriens Sinaly Diomandé et Clément Akpa.

Le groupe de l’AJA pour affronter le Paris SG

Gardiens : Léon, Adicéam, De Percin

Défenseurs : Osho, Oppegard, Siwe, Mensah, Diomandé, N’Gatta, Joly, Akpa

Milieux : Perrin, Dioussé, Coulibaly, Traorè, Owusu, Massengo

Attaquants : Bair, Sinayoko, Ayé, Onaiwu.