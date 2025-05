OL : Textor rassure les supporters avant d’affronter Angers

L’OL affronte Angers SCO ce samedi (21h) pour tenter de décrocher une place en Ligue des champions. Avant cette rencontre décisive, John Textor a rassuré les supporters de Lyon, qui s’inquiètent de la situation financière de leur club.

OL : Textor assure que l’Olympique Lyonnais n’est plus menacé

Après Monaco, où il avait été interpellé par des supporters de l’OL, John Textor a encore été interrogé sur la crise économique qui secoue le club rhodanien et Eagle Football Group. Cette fois, c’était lors de la finale de la Première Ligue Arkema entre l’Olympique Lyonnais et le PSG (3-0).

Interpellé par un supporter de l’OL inquiet, le dirigeant américain a rappelé : « On a dépensé 290 millions d’euros et on va continuer d’investir. Ne lis pas la put… de presse. » Il s’est ensuite montré plus rassurant sur les finances de son entreprise, annoncée dans le rouge, et surtout sur la menace de rétrogradation administrative par la DNCG. « Il n’y a rien à sauver, nous sommes déjà sauvés », a-t-il assuré.

Il est important de noter que l’OL visait une place en Ligue des champions, mais il est passé à côté de cet objectif, devancé par le PSG, l’OM et l’AS Monaco. Il reste cependant une infime probabilité pour l’équipe de John Textor de décrocher la 4e place de Ligue 1, synonyme de qualification pour le 3e tour des préliminaires de la C1.

Mais Lyon doit faire face à la concurrence de l’OGC Nice, du LOSC et du RC Strasbourg, qui visent aussi ce dernier billet pour la Ligue des champions.

