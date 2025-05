Classement OL : Lutte à quatre pour la Ligue des champions

Quel sera le classement final de l’OL en Ligue 1 à l’issue de la dernière journée ? Le verdict tombera ce samedi soir. Mais Lyon vise évidemment le dernier ticket pour la Ligue des champions, en même temps que trois autres équipes.

Classement OL : Nice, Lille et Strasbourg vont-ils faire la passe à Lyon ?

Relégué à la 7e place au classement, l’OL est en lutte à distance avec l’OGC Nice, le LOSC et le RC Strasbourg pour la 4e place de Ligue 1. Cette place, derrière le PSG, l’OM et l’AS Monaco, donne droit au 3e tour des préliminaires de la Ligue des champions.

Avec 3 points de retard sur ses trois concurrents, l’Olympique Lyonnais est en mauvaise position avant la dernière journée décisive de la Ligue 1, samedi (21h). Les Gones affronteront Angers SCO, assuré du maintien, au Groupama Stadium à cette occasion.

À voir Classement ASSE : Le coup de pouce de Strasbourg espéré

Lisez aussi : Mercato OL : Paulo Fonseca lâche une bombe

L’équipe de Paulo Fonseca doit absolument gagner cette ultime rencontre pour revenir à la hauteur de Nice, Lille et Strasbourg si ces trois clubs perdent simultanément leurs matchs, comme ce fut le cas la semaine dernière. Dans cette probabilité, l’OL décrocherait la 4e place en passant devant ses adversaires dans cete course grâce à sa meilleure différence de buts.

L’Olympique Lyonnais a peu de chances de finir à la 4e place de Ligue 1

Toutefois, il faut souligner qu’il est peu probable que le Racing Club Strasbourg, le LOSC et l’OGC Nice s’inclinent à domicile à la fois, respectivement contre le Havre AC, le Stade de Reims et le Stade Brestois. De plus, le Gym, qui occupe cette 4e place, aura à cœur de finir dans cette position, surtout qu’il a son destin entre les mains, contrairement à l’Olympique Lyonnais.

Lisez aussi : Mercato OL : Lyon fonce sur une pépite belge très convoitée

À voir Mercato : L’OM répond au Stade Rennais pour Ismaël Koné !

Evidemment, le sort de Lyon ne lui appartient pas, il dépend des résultats de ses concurrents, ce qui réduit ses chances pour les préliminaires de la Ligue des Champions. Les Gones peuvent néanmoins tenter de décrocher une place qualificative en Ligue Europa ou en Ligue Conférence. Pour cela, ils doivent remonter à la 5e ou à la 6e place au classement final.

Classement de l’OL et ses concurrents avant la dernière journée :

4e-OGC Nice 57 points +19

5e-LOSC 57 points +15

6e-RC Strasbourg 57 points +13

7e-Lyon 54 points + 17