Stade Rennais : Habib Beye fait des choix forts face à l’OM

Le Stade Rennais se déplace au stade Vélodrome ce samedi pour la dernière journée de Ligue 1. Pour ce match contre l’OM, Habib Beye a fait des choix forts dans son groupe.

Stade Rennais : Habib Beye écarte 3 joueurs pour affronter l’OM

Déjà assuré de rester en Ligue 1 la saison prochaine, le Stade Rennais sera sur la pelouse de l’Orange Vélodrome ce samedi, à 21h, pour affronter l’Olympique de Marseille, à l’occasion de la 34e et dernière journée du championnat. Alors que l’OM et l’AS Monaco sont à un point d’écart, l’équipe rennaise va jouer un rôle d’arbitre dans la course à la deuxième place derrière le Paris SG et la Ligue des Champions.

Pour cette rencontre, Habib Beye, le coach du SRFC, a décidé de convoquer 21 joueurs pour le déplacement à Marseille. Alidu Seidu, blessé de longue date, et Christopher Wooh, suspendu, ne sont pas du voyage, tout comme Mikayil Faye, Ayanda Sishuba et Mousa Al-Tamari, qui, eux, ont été écartés par Habib Beye.

Le groupe du Stade Rennais

Gardiens : Gallon, Mandanda, Samba

Défenseurs : Assignon, Hateboer, Rouault, Jacquet, Brassier, Nagida, Truffert

Milieux : Matusiwa, Blas, Cissé, James, Fofana, Koné

Attaquants : Furuhashi, Gomez, Kalimuendo, Meïté, Olaigbe.

