OM Mercato : L’AS Monaco écoeure l’Olympique de Marseille !

Également qualifié pour la Ligue des Champions, l’AS Monaco s’active en coulisses pour renforcer l’équipe d’Adi Hütter cet été. Et l’OM pourrait bien en faire les frais. Explications.

Mercato : Olivier Boscagli snobe l’OM pour l’AS Monaco

Annoncé sur les tablettes de l’Olympique de Marseille, Olivier Boscagli finalement rejoindre les rangs de l’AS Monaco. En fin de contrat avec le PSV Eindhoven, le défenseur central de 27 ans intéresse l’OM pour remplacer éventuellement Leonardo Balerdi. Le conseiller sportif marseillais, Medhi Benatia, a même rencontré le joueur et son entourage.

Lisez aussi : L’OM et un club de Ligue 1 s’arrachent Olivier Boscagli

À voir Info Mercato : C’est confirmé, un phénomène quitte le PSG !

Selon plusieurs sources concordantes, à l’instar d’Aymeric Laporte, Boscagli a donné son accord de principe pour s’engager avec l’OM si le club parvenait à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. L’ancien joueur de l’OGC Nice fait partie des défenseurs sous-cotés du marché européen et l’envie de le faire revenir en Ligue 1 est forte.

Mais l’intéressé pourrait se laisser tenter par un autre challenge en France : Monaco. Natif de la Principauté, Olivier Boscagli n’a jamais porté les couleurs blanche et rouge et l’envie de revenir à la maison et de réaliser ce rêve d’enfant pourrait être plus grande que le défi proposé par l’OM.

Passé par le PSV et désormais implanté dans le Rocher, le défenseur central Jordan Teze, passé par le PSV, connait très bien Olivier Boscagli. Il a récemment déclaré : « j’ai parlé avec Bosca, s’il peut venir ici, il est ouvert. On verra aussi quelles autres options il a. »

Lisez aussi : Mercato OM : Olivier Boscagli donne sa réponse à Longoria !

À voir ASSE : Le sort de Horneland est scellé après la relégation !

Cependant, l’ASM vient de signer le défenseur central du Bayern Munich, Eric Dier, également gaucher et doté d’un profil similaire. L’OM pourrait donc avoir sa chance dans ce dossier.