L’OM et un club de Ligue 1 s’arrachent Olivier Boscagli

L’OM et un autre cador de Ligue 1 mènent une rude bataille pour s’attacher les services du défenseur français, Olivier Boscagli. Le joueur pourrait snober les Marseillais.

Mercato : Olivier Boscagli dans le viseur de l’OM et d’un autre club de Ligue 1

L’AS Monaco veut gâcher les plans de l’Olympique de Marseille. Les dirigeants de l’OM ont ciblé le jeune défenseur français Olivier Boscagli pour renforcer le secteur défensif de l’équipe entraînée par Roberto de Zerbi. Ce jeune crack évolue actuellement au PSV Eindhoven aux Pays-Bas et livre de belles performances.

Olivier Boscagli est en fin de contrat en juin prochain, mais il n’a pas encore donné son feu vert pour parapher un nouveau bail. Les dirigeants du PSV Eindhoven font le forcing pour le conserver, mais les deux parties n’ont pas encore trouvé un accord. Tout indique que l’ancien Niçois va quitter gratuitement son club à la fin de cette saison.

Le président de l’OM, Pablo Longoria et son équipe auraient déjà entamé des négociations avec l’entourage du jeune défenseur français. Selon les informations du journaliste Rudy Galetti, Olivier Boscagli est prêt à faire son retour en France pour rejoindre l’OM. Mais l’AS Monaco entre aussi dans la course pour la signature du crack et pourrait damer le pion au club phocéen.

Dans une interview accordée Get French Football News, Jordan Teze, ancien coéquipier d’Olivier Boscagli au PSV Eindhoven, a indiqué que l’AS Monaco est en pole position pour s’offrir le joueur cet été. Le jeune défenseur français serait ouvert à un transfert au club de la Principauté. « Mais je ne sais pas quelles autres options s’offrent à lui. On verra bien. », a déclaré Jordan Teze.

Cette saison, Olivier Boscagli a déjà disputé 39 rencontres toutes compétitions confondues avec le PSV Eindhoven, a inscrit un but et délivré 5 passes décisives.