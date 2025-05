Avant PSG – Inter, Enrique prend une décision surprenante

À moins de deux semaines de la finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a annoncé une décision surprenante à son vestiaire. Explications.

PSG : Luis Enrique accorde deux jours de repos à ses joueurs

Alors que la saison touche à sa fin, le Paris Saint-Germain est à la croisée des chemins. Sacré Champion de France pour la treizième fois de son histoire, le club de la capitale a encore deux finales à disputer. Dans six jours, la bande à Ousmane Dembélé sera au Stade de France face au Stade de Reims pour la Coupe de France. Et une semaine plus tard, les Rouge et Bleu tenteront de soulever leur première Ligue des Champions face à l’Inter Milan, à l’Allianz Arena de Munich.

Alors que la pression monte dans la capitale, Luis Enrique a choisi une méthode inattendue pour aborder ce tournant décisif. En effet, comme le rapporte RMC ce dimanche, le coach du PSG a décidé d’accorder deux jours de repos à ses joueurs. L’équipe première du PSG reprendra donc l’entraînement mardi après-midi, et ce afin de préparer au mieux la finale de la Coupe de France face à Reims le 24 mai, puis la grande finale de la Ligue des Champions le 31 mai contre les Nerazzurri.

Pour rappel, ce samedi soir, le Parc des Princes, plein à craquer, a pu profiter d’une belle fête. Sacrés champions de France il y a plusieurs semaines déjà, les joueurs du PSG ont battu l’AJ Auxerre pour le dernier match de la saison. S’en est suivi une grosse fête au sein du stade parisien, mêlant DJ électro et divers feux d’artifice.

Marquinhos a brandi son dixième trophée de champion de France, et les joueurs du Paris Saint-Germain se sont offert le traditionnel tour de stade avant de finir par communier avec les Ultras du Virage Auteuil. Une bien belle soirée pour le vestiaire du PSG, qui va pouvoir bénéficier d’un bon repos avant les deux finales.

