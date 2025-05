Mercato FC Nantes : Johann Lepenant déjà sur le départ ?

Le FC Nantes pourrait perdre son jeune milieu de terrain, Johann Lepenant lors du prochain mercato estival. Après ses belles performances tout au long de cette saison, la pépite suscite l’intérêt des clubs italiens.

Mercato FC Nantes : Johann Lepenant vers l’Italie cet été ?

Le FC Nantes est en danger en cette fin de saison. Les Canaris sont 15es au classement en Ligue 1 à une journée de la fin du championnat et doivent lutter lors de la dernière journée face au Montpellier HSC pour assurer leur maintien dans l’élite. Une relégation en Ligue 2 va davantage fragiliser la situation financière du club et pousser les dirigeants à se séparer de l’entraîneur, Antoine Kombouaré et de nombreux joueurs.

Certains joueurs sont pressentis pour quitter le FC Nantes cet été. Le jeune milieu de terrain, Johann Lepenant pourrait plier ses bagages et s’engager avec un nouveau club. Il a été prêté au FCN l’été dernier par l’Olympique Lyonnais avec une option d’achat lié au nombre de matchs disputé avec les Nantais. Selon le deal, s’il dispute 50 % des rencontres du FC Nantes cette saison, il sera conservé.

Le meneur de jeu français a disputé 30 rencontres toutes compétitions confondues avec les Canaris, a inscrit deux buts et délivré une passe décisive. Johann Lepenant livre de belles performances et entre pleinement dans les plans de son tacticien, Antoine Kombouaré.

En conférence de presse le vendredi 4 octobre 2024 avant le choc face à l’Olympique Lyonnais pour le compte de la septième journée de Ligue 1, le Kanak avait confirmé que le club va lever l’option d’achat de la pépite française à la fin de cette campagne. « On sait depuis le début qu’on va le garder. On n’a pas pu le faire pour des raisons financières car on ne pouvait payer le contrat. On a poussé jusqu’au dernier moment pour le voir jouer contre son club, qui d’ailleurs ne le sera plus car il y a de grandes chances qu’il reste avec nous. », avait déclaré le coach des Canaris.

Mais Johann Lepenant pourrait ne pas durer à Nantes. Il serait sur les tablettes de certains clubs italiens dont l’AC Milan. Dans une interview accordée à TuttoMercatoWeb, Stéphane Courbis, l’agent du milieu nantais a confirmé que son joueur a des touches en Italie. « S’il y a des clubs italiens sur Lepenant ? Oui, mais je ne ferai aucun commentaire pour le moment », a-t-il dit.

Pour le moment, aucune décision n’est prise concernant l’avenir de Johann Lepenant. Le joueur se concentre sur la fin de saison avec les Canaris.

