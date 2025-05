ASSE : Ligue 2, les Verts reprendront dans un mois

L’ASSE va évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Son objectif sera évidemment de revenir rapidement en Ligue 1. Pour ce faire, les Verts ont décidé d’entamer leur préparation le plus tôt possible.

ASSE : La date de la reprise des entraînements fixée au 19 juin

Malgré la relégation de l’ASSE en Ligue 2, les responsables du club ont décidé de garder Erik Horneland comme entraîneur. « Nous croyons en lui. Son style de jeu est moderne. Ce n’est pas facile d’arriver en milieu de saison et de changer le style de l’équipe en cours de saison. Ce sont des choses que nous regarderons cet été. Nous travaillons déjà là-dessus et nous sommes prêts pour les défis qui arrivent », a fait savoir Ivan Gazidis, le président de l’AS Saint-Etienne.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Une touche en Ligue 1 pour Davitashvili

À voir Transfert OM : La réponse énigmatique de Rabiot à Longoria

Et les Verts ne vont pas perdre de temps. Ils auront seulement un mois de vacances, puisque la rentrée sportive a été fixée au 19 juin 2025. « Afin de préparer au mieux le prochain exercice, les Verts version 2025-2026 retrouveront les terrains du Centre sportif Robert-Herbin le jeudi 19 juin prochain, pour près de huit semaines de préparation », a communiqué l’ASSE sur son site internet.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Les pemiers départs de Saint-Etienne connus

Pendant la préparation estivale, l’équipe d’Eirik Horneland participera à deux stages et disputera au moins quatre matchs amicaux, dont les dates et les adversaires seront communiqués ultérieurement. Quant à la première journée de la Ligue 2, elle est fixée au vendredi 8 août 2025.

À voir Le Stade de Reims lâche une bombe pour la finale face au PSG