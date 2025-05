Mercato OM : Longoria a tranché, 5 joueurs sont intouchables

Plusieurs départs se précisent à l’OM durant ce mercato estival. Toutefois, le président Pablo Longoria ne laissera pas partir au moins cinq de ses joueurs.

Mercato OM : Les 5 joueurs que Pablo Longoria souhaite conserver

L’Olympique de Marseille prépare activement la saison prochaine, avec en lire de mire son retour en Ligue des Champions. Le président Pablo Longoria a même déjà défini les contours de son effectif. La Provence rapporte en effet que cinq joueurs de l’OM sont considérés comme intransférables cet été.

Cette liste comprend notamment le gardien de but Geronimo Rulli, le capitaine Leonardo Balerdi, et le milieu de terrain Pierre-Emile Hojbjerg, des éléments considérés comme piliers du vestiaire. En attaque, deux joueurs sont aussi jugés essentiels pour le projet de Roberto De Zerbi : Amine Gouiri et Mason Greenwood. 🚨Amine Gouiri, Pierre-Emile Hojbjerg, Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi et Mason Greenwood ne devraient pas bouger, sauf surprise ou offre mirobolante.#TeamOM #MercatOM | @laprovence— ActuOlympien (@ActuOlympien) May 19, 2025

L’attaquant algérien, arrivé cet hiver en provenance de Rennes, a réalisé des débuts remarquables sous le maillot phocéen avec 10 buts en 14 matchs. Il incarne à présent l’avenir offensif du club. Mason Greenwood, meilleur buteur de la saison avec 22 réalisations en 36 rencontres, est également perçu comme un atout fondamental que l’OM ne souhaite pas perdre durant ce mercato.

Luis Henrique quittera par contre l’Olympique de Marseille cet été

Si la porte est fermée pour ces cinq joueurs, la direction marseillaise se montre ouverte pour le départ d’autres éléments. C’est notamment le cas de Luis Henrique, dont le transfert à l’Inter Milan semble imminent. Un accord aurait déjà été trouvé avec le joueur, les clubs travaillant sur les derniers détails pour une officialisation avant la fin juin.

Viennent ensuite les indésirables tels que Chancel Mbemba. N’ayant disputé aucun match de l’OM cette saison, le défenseur congolais va quitter gratuitement le club cet été. Il tentera de se relever sous d’autres cieux.

