De Zerbi reste à l’OM, Longoria dévoile son plan mercato

Présent conférence de presse ce lundi, le président Pablo Longoria a fait des annonces claires concernant le mercato de l’OM. Il en a profité pour lever le doute sur l’avenir de Roberto De Zerbi.

OM : Pablo Longoria rassure pour Roberto De Zerbi

Ayant terminé à la deuxième place du championnat, l’Olympique de Marseille est directement qualifié pour la prochaine Ligue des champions après deux années d’absence. Cette qualification est un soulagement pour le président Pablo Longoria, qui n’a pas caché sa joie en conférence de presse ce lundi. « Je suis plus que satisfait, je suis très content avec le résultat final de la saison », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport.

Toutefois, cette réussite s’accompagne de défis majeurs pour la direction de l’OM, notamment en ce qui concerne l’avenir de Roberto De Zerbi. Malgré de vives tensions durant cet exercice et la convoitise de plusieurs cadors de Serie A, le technicien italien est toujours aux commandes du banc phocéen. D’ailleurs, Pablo Longoria a été clair sur ce point.

« La volonté du club est de continuer avec De Zerbi. Il s’est déjà exprimé et a dit sa volonté de continuer au club. Je crois que toutes les volontés vont dans la même direction », a-t-il assuré. Le coach de l’OM ne devrait donc pas bouger cet été, contrairement aux rumeurs avancées par certains médias.

De nouvelles attendues cet été à l’Olympique de Marseille

Cette continuité est perçue comme une base solide pour la saison à venir. D’autant plus que Roberto De Zerbi travaille déjà en étroite collaboration avec sa direction en vue de mieux préparer la saison à venir. Son objectif principal sera d’améliorer significativement le groupe en vue de la Ligue des Champions et de mettre un terme à l’hégémonie du PSG en championnat.

Pour ce faire, l’OM compte s’offrir des recrues de poids lors de ce mercato estival. « On veut surtout de meilleurs joueurs pour créer de la compétition en interne et avoir une meilleure rotation et « jouer deux trois compétitions à fond. C’est la base de cette deuxième année du nouveau projet », a avoué Pablo Longoria. Dans cette optique, plusieurs noms de joueurs circulent déjà du côté de Marseille.

Les pistes potentielles incluent des défenseurs de renom tels que Facundo Medina, Wesley Fofana et Aymeric Laporte. Ces noms illustrent la volonté de l’OM d’attirer des éléments capables d’apporter une plus-value immédiate à l’équipe et de répondre aux exigences européenne. L’été promet ainsi d’être très mouvementé à l’OM, avec des recrues de qualité attendues. Et l’annonce de Pablo Longoria confirme cette grande ambition.