Mercato : L’AS Monaco pousse Maghnes Akliouche au Paris SG !

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l’AS Monaco sait déjà qu’il ne pourra pas compter sur son ailier Maghnès Akliouche. Annoncé sur le départ, le joueur de 23 ans pourrait signer au PSG. Un transfert qui ne semble pas déranger le club de la Principauté.

Mercato PSG : Thiago Scuro annonce le départ de Maghnes Akliouche

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Maghnes Akliouche s’apprête à faire ses adieux à son club formateur, l’AS Monaco. Auteur d’une grande saison avec 7 buts et 12 passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues, le jeune international espoir français ne manque pas de prétendants, avec en tête le Paris SG et Manchester City. Et cela tombe bien puisque la direction de l’ASM ne compte pas le retenir forcément.

Lisez aussi : Mercato PSG: L’AS Monaco acte le départ de Maghnès Akliouche

À voir Equipe de France : Corentin Tolisso, le retour en Bleus

« Il n’y a pas beaucoup de clubs capables de le recruter. J’ai beaucoup discuté avec lui ces derniers mois. Il doit être très intelligent dans son choix. Maghnès doit aller dans un endroit où le style lui correspond, où l’entraîneur et le club lui font vraiment confiance, afin de lui permettre de devenir international. Il le mérite », a notamment déclaré Thiago Scuro, le directeur général de la formation monégasque.

Lisez aussi : Mercato : Contacts sérieux entre Maghnes Akliouche et le PSG

Autant d’éléments qui placent clairement le PSG comme la prochaine destination du natif de Tremblay-en-France. Mais il faudra pour cela que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos acceptent de s’aligner sur les exigences de Monaco, soit un montant compris entre 70 et 80 millions d’euros. D’ailleurs, le Telegraph rapporte que la direction de l’AS Monaco militerait en interne pour un transfert du jeune milieu offensif au Paris Saint-Germain, à l’instar de Kylian Mbappé à l’été 2017.