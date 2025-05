FC Nantes : Après Kombouaré, un départ historique acté !

Le FC Nantes tourne une page importante avec l’annonce du départ d’Antoine Kombouaré. Un départ qui n’est sans doute que la première d’une série au FCN puisque la direction des Canaris vient aussi d’officialiser le départ d’une figure emblématique du staff médical.

FC Nantes : Philippe Chantebel, une vie entière en Jaune et Vert

C’est une page chargée d’histoire qui se tourne au FC Nantes. Philippe Chantebel, fidèle serviteur du club depuis 1983, met fin à une carrière unique, riche de passion, de dévouement et de discrétion. L’homme que tous surnommaient affectueusement « Phiphi » n’était pas qu’un kinésithérapeute : il était une mémoire vivante du club, une présence rassurante dans l’ombre des vestiaires.

Entré dans la maison nantaise en 1969 comme joueur en pupilles, Chantebel a foulé les pelouses du Grand Blottereau avant de privilégier les études de médecine à l’âge de 17 ans. Une bifurcation décisive qui le ramènera au club par la grande porte, quelques années plus tard, au sein de la cellule médicale. Son départ a été annoncé mardi soir par le FC Nantes. Merci Philippe 🙏



Au service du staff médical nantais depuis 1983, l'une des figures du Club a raccroché au terme de la saison.



De Bretaudeau à la Ligue des champions

Invité en 1982 par Auguste Bretaudeau, pionnier du secteur médical au FC Nantes, Philippe Chantebel a connu toutes les évolutions du métier. De la table de massage artisanale aux technologies modernes de performance, il a traversé les décennies au service des joueurs, en accompagnant des figures majeures comme Henri Michel ou Mickaël Landreau.

Son plus grand souvenir ? La victoire de prestige face à la Lazio Rome (1-3) en Ligue des champions en 2001, un soir où Nantes a brillé sur la scène européenne. Mais au-delà des matches, c’est dans le quotidien du vestiaire que l’homme a marqué les esprits : par son écoute, sa rigueur et sa fidélité sans faille.

Une retraite active, entre écriture et transmission

S’il range le survêtement, Chantebel ne quitte pas le monde du sport. Il poursuivra ses activités en cabinet d’ostéopathie et s’investira dans des projets de transmission. Passionné de golf, il sera au départ de La DAG le 7 septembre prochain, une course hommage à son binôme et ami Philippe Daguillon. Philippe Chantebel s’en va, mais son empreinte reste. À l’instar d’un monument, il symbolise une certaine idée du football : humaine, exigeante, fidèle.

