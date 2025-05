FC Nantes : Un défenseur annonce son départ (Off)

Le FC Nantes enregistre un autre départ. Le défenseur français, Nicolas Cozza quitte le FCN et fait son retour en Allemagne.

Mercato FC Nantes : Nicolas Cozza de retour en Bundesliga

Une troisième recrue annonce son départ du FC Nantes. Après deux prêts successifs à Nantes, Nicolas Cozza quitte la Beaujoire et va faire son retour à Wolfsburg en Allemagne. « Un grand merci. À vous supporters pour votre dévouement incroyable tout au long de la saison. Ce fut un plaisir pour moi de porter ce maillot. Je vous souhaite le meilleur », a-t-il écrit sur Instagram. Cette saison, Nicolas Cozza a disputé 29 rencontres toutes compétitions confondues avec les Canaris et a inscrit un but.

Nicolas Cozza s’est épanoui pleinement au FC Nantes. En conférence de presse en février dernier avant la rencontre face à l’AS Monaco, le défenseur français a indiqué qu’il envisage de poursuivre l’aventure avec le FC Nantes la saison prochaine. Il a livré de belles performances et a contribué au maintien de l’équipe dans l’élite à la fin de cette campagne.

« J’ai toujours aimé être ici, que ce soit le staff, toutes les personnes au club. Et puis j’ai trouvé ici des fans dévoués. Quand je vois le monde et l’ambiance à chaque match, ça me fait chaud au cœur. Donc rester plus longtemps ici, pourquoi pas », avait déclaré le joueur.

C’est la troisième recrue qui annonce son départ à la fin de cette saison. Le défenseur guinéen, Saïdou Sow et l’ailier gallois, Sorba Thomas ont déjà plié leurs bagages. Il faut noter que l’entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré est limogé ce mardi.

« Je voudrais remercier Antoine pour le travail effectué durant ces 14 derniers mois. Je pense que peu de gens se rendent compte du rythme, de la pression et de la fatigue physique et mentale d’un entraîneur. Antoine a réussi à maintenir le club dans l’élite deux saisons de suite alors que la situation économique est difficile. C’est une page qui se tourne et un nouveau chapitre qui s’ouvre avec une feuille de route claire : repartir de l’avant en prônant le beau jeu et en faisant confiance à la formation », a écrit le président du FCN, Waldemar Kita dans un communiqué.