Mercato OM : Benatia vend la mèche pour deux recrues

L‘OM, en quête de renforts sur le mercato pour bâtir un effectif compétitif en Ligue des Champions, a ciblé deux défenseurs au profil séduisant. Medhi Benatia a confirmé lundi soir ces deux pistes, qui pourraient être les deux premières recrues de l’été à Marseille.

Mercato OM : Benatia confirme pour Aymeric Laporte

Le secteur défensif demeure l’une des priorités du prochain mercato olympien. Les nombreuses difficultés rencontrées par Roberto De Zerbi au cours de la saison ont confirmé une tendance claire : Marseille doit se renforcer derrière. Lundi soir sur RMC, Medhi Benatia a dévoilé les contours de ses manœuvres. Parmi les profils étudiés figure celui d’Aymeric Laporte, actuellement à Al-Nassr.

« C’est un joueur avec qui j’ai échangé au mois de janvier. Un super mec qui avait des envies de départ, mais pour des problèmes économiques, ce n’était pas réalisable. Ils vont vers une résiliation avec son club », a déclaré le directeur sportif marseillais dans l’émission Rothen s’enflamme.

Conscient que le rythme du football saoudien diffère de celui des grandes joutes européennes, Benatia insiste : « C’est un joueur qui a fait bientôt deux ans en Arabie saoudite. Le rythme n’est pas le même qu’en Europe. Ça fait partie des profils qu’on est en train d’étudier ».

Facundo Medina, un homme de parole qui change tout

Autre nom évoqué par le dirigeant phocéen : Facundo Medina, pilier du RC Lens. Le défenseur argentin, très apprécié pour son engagement et son sens du placement, aurait déjà retenu l’attention de la cellule de recrutement. « Facundo aussi c’est un joueur avec lequel on a parlé en janvier. On cherchait un central gaucher. On a compris qu’il avait donné sa parole à Lens pour finir la saison », a expliqué Benatia, qui ne tarit pas d’éloges à son sujet.

« C’est un joueur qui a des qualités et le caractère pour jouer à l’OM. Laporte, Medina, ça fait partie des dossiers qui sont à l’étude », a précisé le Marocain qui va loin : « On a sept ou huit centraux qu’on va regarder. On va se poser avec Pablo pour prendre les bonnes décisions », a-t-il conclu. Reste à transformer ces pistes en signatures concrètes pour ne pas vivre un été frustrant.